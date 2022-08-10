İyi ki varsın Eren! Şehadetinin 5. yılında unutulmadı

Terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti.
ÖZLEMLE ANILIYORLAR
Küçük yaşta şehadetiyle Türkiye'yi yasa boğan ve sosyal medyadaki "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla milyonların gönlünde yer edinen Eren Bülbül ile saldırı anında Eren'in üzerine kapanarak kendini siper eden 41 yaşındaki Ferhat Gedik, özlemle anılıyor.
ÇİÇEK TOPLAR BANA GETİRİRDİ
Eren'in annesi Ayşe Bülbül, Eren'in acısını 5 yıldır her gün hissettiğini söyledi.
Eren'in şehadetinin ardından buruk günler geçirdiğini anlatan Bülbül, şöyle konuştu:
Çocuklar okullar açılınca okula gidiyor. Eren yok, akşam diğer kardeşleri okuldan eve geliyor, Eren yok, karne günü Eren yok.
Anneler Günü gelince Eren parası yoktu ki çiçek alıp gelsin, kırdan bayırdan çiçek toplar bana getirirdi. 5 yıl oldu o Eren'in toplayıp bana getirdiği çiçekleri, gülleri ben şimdi toplayıp kabrine koyuyorum. Koyarken de benim güzel evladım evlatlar günün kutlu olsun diyerek geri dönüyorum. Bu bir anne için o kadar zor ki.
5 yıl oldu, bu 5 yılım diğer 55 yılıma bedel oldu. 60 yaşındayım, 55 yılım bir tarafa bu 5 yıl bir tarafa.