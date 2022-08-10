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    • Güncel
    • 10.08.2022 12:42
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    • 10.08.2022 12:45
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    İyi ki varsın Eren! Şehadetinin 5. yılında unutulmadı

    Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül şehadetinin 5. yılında anılıyor. Sosyal medyadaki "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla gönüllere kazınan şehit Eren Bülbül unutulmadı. Eren'in annesi, "Şükürler olsun, 13 evladımdan birini vatan için şehit verdim, vatan sağ olsun" dedi.

    Eren Bülbül şehadetinin 5. yılında unutulmadı

    Terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti.

    ÖZLEMLE ANILIYORLAR
    Küçük yaşta şehadetiyle Türkiye'yi yasa boğan ve sosyal medyadaki "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla milyonların gönlünde yer edinen Eren Bülbül ile saldırı anında Eren'in üzerine kapanarak kendini siper eden 41 yaşındaki Ferhat Gedik, özlemle anılıyor.

    ÇİÇEK TOPLAR BANA GETİRİRDİ
    Eren'in annesi Ayşe Bülbül, Eren'in acısını 5 yıldır her gün hissettiğini söyledi.

    Eren'in şehadetinin ardından buruk günler geçirdiğini anlatan Bülbül, şöyle konuştu:
    Çocuklar okullar açılınca okula gidiyor. Eren yok, akşam diğer kardeşleri okuldan eve geliyor, Eren yok, karne günü Eren yok.

    Anneler Günü gelince Eren parası yoktu ki çiçek alıp gelsin, kırdan bayırdan çiçek toplar bana getirirdi. 5 yıl oldu o Eren'in toplayıp bana getirdiği çiçekleri, gülleri ben şimdi toplayıp kabrine koyuyorum. Koyarken de benim güzel evladım evlatlar günün kutlu olsun diyerek geri dönüyorum. Bu bir anne için o kadar zor ki.

    5 yıl oldu, bu 5 yılım diğer 55 yılıma bedel oldu. 60 yaşındayım, 55 yılım bir tarafa bu 5 yıl bir tarafa.

        AĞLAYIP DÖNÜYORUM
        Anne Bülbül, Eren'e özlemini şu sözlerle anlattı:
        Bayramlar geliyor, diğer çocukların her biri geliyor, Eren yok. Bir anne olarak o kadar üzgünüm ama yapacak bir şey yok, diyecek bir şey yok. Yıl dönümü geliyor, nereye gideceğim, nasıl gideceğim?

        Diğer günlerde gidiyorum, Eren beni orada bekliyor gibi. Gidiyorum hiç kimse yok, kendi kendime oturup duamı ediyorum, ağlayıp dönüyorum.

        BENİM EVLADIM KÜÇÜCÜKTÜ
        Evladımın ölüm yıl dönümü tabii ki üzülüyorum. Bayramlarım, özel günlerim buruk ama yapacak bir şey yok. Şükürler olsun, 13 evladımdan birini vatan için şehit verdim, vatan sağ olsun. Sadece ben evladımı şehit vermedim, nice anneler babalar evlatlarını şehit verdi ama benim evladım küçücüktü. Daha hayatının baharında, hayatını yaşamamış, sanki yolda yürürken düştü, şehit edildi. Onun için çok zor.

            GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
            "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" adlı sinema filminin Ankara, Trabzon ve Van'daki galasına katıldığını belirten Bülbül, filmi izlerken çok duygulandığını ve gözyaşlarını tutamadığını dile getirdi.

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