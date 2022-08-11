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    • Yaşam
    • 11.08.2022 09:21
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    • 11.08.2022 09:21
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    Sarıyer'de kafa kafaya kaza! İki araç birbirine girdi

    İstanbul Sarıyer'de iki aracın bir birine girdiği trafik kazası yaşandı. Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    Kafa kafaya kaza!

    İstanbul Sarıyer'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Sarıyer Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerinde seyir halinde olan 06 AC 5477 plakalı otomobil ile karşıdan gelen 34 CPN 785 plakalı araç, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda araçların kontrolünü kaybetmesiyle kafa kafaya çarpıştı.

    1'İ AĞIR 3 YARALI
    Kazada 06 AC 5477 plakalı otomobilin sürücüsü ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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    Haberler Yaşam Sarıyer'de kafa kafaya kaza! İki araç birbirine girdi
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