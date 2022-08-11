İETT otobüsünde dehşet anları! Camları kapıları tekmelediler

İstanbul Beylikdüzü'nde İETT otobüsüyle yolculuk yapan vatandaşlar yaşanan saldırı sonrası dehşeti yaşadı.
NİYE SOLLADIN SALDIRISI
Olay, dün saat 05.30 sıralarında D-100 yan yol Avcılar istikametinde ilerleyen Silivri- Avcılar seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi.
İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüs şoförünün kendisini sollamasına öfkelenip, onu takip etti.
CAMI KAPIYI TEKMELEYİP YOLCULARA DEHŞETİ YAŞATTILAR
Öfkeli sürücü ve beraberindeki 2 kişi, araçlarıyla önünü kestikleri otobüsün camları yumruklayıp tekmelemeye başladı.