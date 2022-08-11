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    • Yaşam
    • 11.08.2022 09:32
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    • 11.08.2022 09:44
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    İETT otobüsünde dehşet anları! Camları kapıları tekmelediler

    İETT otobüsleri son dönemde sık sık kaza ve arıza haberleriyle gündeme geliyor. Bu kez bir İETT otobüsü, şoförün yaptığı sollama sonrası saldırıya uğradı. Beylikdüzü'nde şoförünün kendilerini sollamasına kızan otomobildekiler, İETT otobüsünün önünü keserek yolculara adeta dehşeti yaşattı. Saldırganların, otobüsün camlarını yumruk ve tekmelerle kırdığı anlar saniye saniye kaydedildi.

    İETT otobüsünde dehşet anları!

    İstanbul Beylikdüzü'nde İETT otobüsüyle yolculuk yapan vatandaşlar yaşanan saldırı sonrası dehşeti yaşadı.

    NİYE SOLLADIN SALDIRISI
    Olay, dün saat 05.30 sıralarında D-100 yan yol Avcılar istikametinde ilerleyen Silivri- Avcılar seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi.

    İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüs şoförünün kendisini sollamasına öfkelenip, onu takip etti.

    CAMI KAPIYI TEKMELEYİP YOLCULARA DEHŞETİ YAŞATTILAR
    Öfkeli sürücü ve beraberindeki 2 kişi, araçlarıyla önünü kestikleri otobüsün camları yumruklayıp tekmelemeye başladı.

        Otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken, sürücü otobüsün kapı camını tekmeleyerek kırdı.

        Diğer sürücüler araya girerek saldırganları uzaklaştırdı. Yaşanan bu anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        İETT otobüsünde dehşet anları!
        Haberler Yaşam İETT otobüsünde dehşet anları! Camları kapıları tekmelediler
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