Muhteşem gece

ÜNLÜ sanatçı Sibel Can, Kerkisolfej Organizasyonu ile önceki gün Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Btc Turk PRO Sahnesi'nde mekanı hınca hınç dolduran dinleyicilerine unutamayacakları bir konser verdi. Enerjisi, dopdolu repertuvarı ve muhteşem sesiyle izleyenlerin her an hatırlayacakları bir konsere imza atan Sibel Can, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Hem stili hem de yenilenen repertuvarı ile kendini hem güncellemeyi seçen Can, hayranları alkış tufanı ile karşılık verdi.





FOTO-CEVAP

SOSYAL medyada haklarında ayrılık iddiaları çıkan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den yanıt gecikmedi. Yakışıklı oyuncu, beş yıllık eşi ve oğlunun annesi Evcen'le çekilmiş karesini paylaşıp altına şu notu yazdı: "Artık saçmalamayın. Bizi rahat bırakın. Herkese sevgiler."