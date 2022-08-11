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    Muhteşem gece

    Muhteşem gece

    ÜNLÜ sanatçı Sibel Can, Kerkisolfej Organizasyonu ile önceki gün Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Btc Turk PRO Sahnesi'nde mekanı hınca hınç dolduran dinleyicilerine unutamayacakları bir konser verdi. Enerjisi, dopdolu repertuvarı ve muhteşem sesiyle izleyenlerin her an hatırlayacakları bir konsere imza atan Sibel Can, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Hem stili hem de yenilenen repertuvarı ile kendini hem güncellemeyi seçen Can, hayranları alkış tufanı ile karşılık verdi.



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