Hasret bitiyor

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    Türkiye’nin kanalı atv, gündüz kuşağı programlarıyla yine milyonları ekrana kilitleyecek. “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, “Mutfak Bahane” ve “Esra Erol’da”; bu sezona da damga vuracak.

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    SABAH kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" Hafta içi her gün 10.00 29 Ağustos Pazartesi atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşacak. Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak.
    Mutfak Bahane Hafta içi her gün 14.00
    EKRANLARIN sevilen programı Mutfak Bahane yeni sezonu ile bomba gibi geri dönüyor. Birçok yenilikle ekrana dönecek olan Mutfak Bahane yeni sunucusu Derya Taşbaşı ile sezona merhaba diyecek, sezon boyunca yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.
    Kendi kuşağında rakip-siz, ekranların en başarılı arabulucusu "Esra Erol" Hafta içi her gün 16.20
    BU sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri bu sezonda da Esra Erol'da bulmaya devam edecek. Pazartesi, yeni sezonun ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak.

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