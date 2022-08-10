Bahçelievler'de İBB'ye isyan ettiren mağduriyet! İSKİ ekipleri boruyu patlattı ev ve iş yerlerini su bastı

"ŞU YAPTIKLARI ZULÜMDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL''

Sokak girişindeki apartmanın üçüncü katında oturan Murat Özcan, İSKİ'nin iki hafta önce aynı yerde çalışma yaptığını söyledi.

Özcan, "15 gündür İSKİ'nin bir çalışması var. Önce geldiler buraya boruları döşediler, kapattılar. Güzelce asfaltladılar. Sonra bir daha geldiler asfaltı deldiler, su borusunu patlattılar. Su 12 metreye kadar yukarı çıktı. Üçüncü katta oturuyorum, evimin içi olduğu gibi su oldu." diye konuştu.

Suyun tahliyesi için itfaiyeden yardım istediklerini aktaran Özcan, olumsuz yanıt alınca kovalarla tahliyeyi gerçekleştirdiklerini anlattı.

Özcan, hasar tespiti için ekspertiz yapılacağı konusunda İBB ekiplerinin kendilerine bilgi verdiğini kaydederek, "Mühendisleri burada, yarın ekspertiz getireceklerini söylediler. Şu an ne kombimi ne de elektriklerimi açabiliyorum. Elektriğim var ama açamıyorum, prizlerden bile su geldi. Balkonum olduğu gibi su, betonu düşmek üzere. İçeride bilgisayara, telefona, yatağa, kitaplarıma su gelmiş, ıslanmadık yer kalmadı. Bütün parkelerim gitti, kitaplarım gitti, televizyon alıcısından bile sular akıyor şu an. Yarın ekspertiz geldiğinde ne olacak göreceğiz." diye konuştu.