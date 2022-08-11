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    • Yaşam
    • 11.08.2022 10:41
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    • 11.08.2022 10:55
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    İSKİ yine boru patlattı! Sular gökyüzüne fışkırdı

    İBB'ye bağlı İSKİ kazı çalışması yaparken yine boru patlattı. Bahçelievler’de yaşanan olayda tazyikli su apartman boyu kadar yükseldi. İş yerleri ve apartman balkonlarını su bastı.

    İSKİ yine boru patlattı!

    Bahçelievler'de kazı çalışması yapan İBB'ye bağlı İSKİ ekipleri yine boru patlattı.

    İSKİ BORUYU PATLATTI
    Olay, dün, saat 16.30 sıralarında, Mahmutbey Caddesi ile Nergiz Sokak kesişiminde meydana geldi. İSKİ ekiplerinin kazı çalışması yaptıkları sırada içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

    SULAR GÖKYÜZÜNE FIŞKIRDI
    Yer altından çıkan tazyikli su metrelerce havaya yükseldi.

    Yükselen sular apartman boyuna ulaştı. Tonlarca su yola akarken, sokağın başındaki iş yerleri ve apartman balkonlarını su bastı.

        DÜKKANLARI BALKONLARI SU BASTI
        Esnaf kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu temizledi, balkonları su basan apartman sakinleri de kovalarla suyu aşağı boşalttı.

        Bir süre sonra vanaların kapatılması ile su akışı durduruldu.



        Bölgede esnaf olan Ali Fuat, "İçeride müşteriler vardı, kaçtılar. Ben yağmur yağdı sandım. Su çok yükseldi binayı bile geçti" dedi. Suyun metrelerce havaya yükseldiği anları da çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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        İSKİ yine boru patlattı!
        Haberler Yaşam İSKİ yine boru patlattı! Sular gökyüzüne fışkırdı
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