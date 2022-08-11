Bir süre sonra vanaların kapatılması ile su akışı durduruldu.





Bölgede esnaf olan Ali Fuat, "İçeride müşteriler vardı, kaçtılar. Ben yağmur yağdı sandım. Su çok yükseldi binayı bile geçti" dedi. Suyun metrelerce havaya yükseldiği anları da çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.