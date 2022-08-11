Bahçelievler'de kazı çalışması yapan İBB'ye bağlı İSKİ ekipleri yine boru patlattı.
İSKİ BORUYU PATLATTI
Olay, dün, saat 16.30 sıralarında, Mahmutbey Caddesi ile Nergiz Sokak kesişiminde meydana geldi. İSKİ ekiplerinin kazı çalışması yaptıkları sırada içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.
SULAR GÖKYÜZÜNE FIŞKIRDI
Yer altından çıkan tazyikli su metrelerce havaya yükseldi.
Yükselen sular apartman boyuna ulaştı. Tonlarca su yola akarken, sokağın başındaki iş yerleri ve apartman balkonlarını su bastı.