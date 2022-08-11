Ülkelerine gidemeyen Türkmenler İstanbul Havalimanı’nda bekliyor

Ernazarova, "Türkmenistan bize bilet satmıyor. Kim fiyatından daha fazla para verirse onlara bilet satıyorlar. Onun için biz burada yatıyoruz. İşimizi bıraktık, burada bekliyoruz. 3 aydır Türkmenistan'a gitmek için bekliyorum. Ama 2020'den beri bekleyenler var. İki aydır burada yatanlar var. Bize bilet vermiyorlar. Buraya çalışmak için gelmiştim. Çocuklarımız büyüdü artık gitmek istiyoruz. Sırada ismimiz var. Bilet fiyatı normalde 300 dolar. Ama bizim konsolosluk oluyor, buradakiler oluyor; araya giriyorlar ve 2 bin dolardan fazlaya satıyorlar. Burada oturan, azap çeken biziz" dedi.