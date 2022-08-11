Ülkelerine gidemeyen Türkmenler İstanbul Havalimanı’nda bekliyor

Türkmenistan'da devam eden korona virüs tedbirleri kapsamında uluslararası uçuşlardaki kısıtlama nedeniyle İstanbul'dan Türkmenistan'a ayda birkaç kez uçak seferi düzenleniyor.
Türkiye'de bulunan Türkmenistan vatandaşları uçak bulamadıkları için ülkelerine dönemiyor. Ülkelerine dönmek isteyen Türkmenler 'in yoğun ilgisi nedeniyle, az sayıda gerçekleşen uçuşlarda Türkmen vatandaşlar bilet bulmak için güçlük çekiyor.
BİLET SATIŞ OFİSİ ÖNÜNDE BEKLİYORLAR
Türkmenler, günlerdir İstanbul Havalimanı'nda Türkmenistan Havayolları'na ait ofisin önünde bilet bulabilmek için bekliyor. Uzun kuyruklar oluşturan yolcular, zaman zaman şirket yetkilileriyle de gerginlik yaşıyor.
İKİ AYDIR BURADA YATANLAR VAR
Türkiye'ye çalışmak için geldiğini belirten Gülbahar Ernazarova, ülkesine gitmek için 3 aydır beklediğini ve bilet bulabilmek için artık havalimanında yatıp kalktığını söyledi.