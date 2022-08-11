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    • Yaşam
    • 11.08.2022 16:37
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    • 11.08.2022 16:37
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    Ülkelerine gidemeyen Türkmenler İstanbul Havalimanı’nda bekliyor

    Pandemi döneminde durdurulan Türkmenistan-Türkiye uçuşları iki yıl aradan sonra Türkmenistan Havayolları tarafından Haziran ayından itibaren kısmi olarak başladı. Ancak ülkelerine dönmek isteyen Türkmenler'in yoğun ilgisi nedeniyle, az sayıda gerçekleşen uçuşlarda Türkmen vatandaşlar bilet bulmak için güçlük çekiyor. 2020'den bu yana sırada bekleyen Türkmenler araya girerek yüksek fiyat ödeyenlerin biletleri alması nedeniyle ayrıca mağdur oluyor. Kimi Türkmenistan vatandaşları bilet almak için İstanbul Havalimanı'nda iki aydan uzun süredir kuyrukta bekliyor.

    Bilet yok! Ülkelerine dönemiyorlar

    Türkmenistan'da devam eden korona virüs tedbirleri kapsamında uluslararası uçuşlardaki kısıtlama nedeniyle İstanbul'dan Türkmenistan'a ayda birkaç kez uçak seferi düzenleniyor.

    Türkiye'de bulunan Türkmenistan vatandaşları uçak bulamadıkları için ülkelerine dönemiyor. Ülkelerine dönmek isteyen Türkmenler 'in yoğun ilgisi nedeniyle, az sayıda gerçekleşen uçuşlarda Türkmen vatandaşlar bilet bulmak için güçlük çekiyor.

    BİLET SATIŞ OFİSİ ÖNÜNDE BEKLİYORLAR
    Türkmenler, günlerdir İstanbul Havalimanı'nda Türkmenistan Havayolları'na ait ofisin önünde bilet bulabilmek için bekliyor. Uzun kuyruklar oluşturan yolcular, zaman zaman şirket yetkilileriyle de gerginlik yaşıyor.

    İKİ AYDIR BURADA YATANLAR VAR
    Türkiye'ye çalışmak için geldiğini belirten Gülbahar Ernazarova, ülkesine gitmek için 3 aydır beklediğini ve bilet bulabilmek için artık havalimanında yatıp kalktığını söyledi.

        Ernazarova, "Türkmenistan bize bilet satmıyor. Kim fiyatından daha fazla para verirse onlara bilet satıyorlar. Onun için biz burada yatıyoruz. İşimizi bıraktık, burada bekliyoruz. 3 aydır Türkmenistan'a gitmek için bekliyorum. Ama 2020'den beri bekleyenler var. İki aydır burada yatanlar var. Bize bilet vermiyorlar. Buraya çalışmak için gelmiştim. Çocuklarımız büyüdü artık gitmek istiyoruz. Sırada ismimiz var. Bilet fiyatı normalde 300 dolar. Ama bizim konsolosluk oluyor, buradakiler oluyor; araya giriyorlar ve 2 bin dolardan fazlaya satıyorlar. Burada oturan, azap çeken biziz" dedi.

        "Artık evimize gitmek istiyoruz" diyen Ernazarova, yetkililerden kendilerine yardımcı olmasını istedi.

        AKRABALARIMIZ ÖLDÜ GİDEMEDİK
        İki yıldır Türkiye'de mahsur kalan bir diğer Türkmen ise Seytiva Gülcar, öğrenci olarak Türkiye'ye geldiğini belirtti.

        Gülcar, şunları söyledi: Korona diye iki buçuk yıldır konsolosluğa gittim. Orada yat kalk; kimse bizi dinlemedi. Bizim vatanımız bize yardım etmiyor. Kaçak değiliz, göçmen değiliz. Biz kendi vatanımıza gitmek istiyoruz. Annemiz öldü gidemedik. Akrabalarımız öldü gidemedik. Burada gömdüler. Kimse bize sahip çıkmıyor. Devlet halk içindir. Nerede devletimiz? Talebimiz bize uçak göndermeleri. Türk devletine de sesleniyoruz. Biz de Türk soydaşı olarak bize yardım edin.

            GELEN UÇAKLARA BİLET ALAMIYORUZ
            Gelen uçaklara bilet alamadıklarını kaydeden Şöhret Abdullayev, "7 yıldır Türkiye'ye gelip gidip çalışıyordum. Korona başladığında başvuru yapmıştım. Netice alamadık. Buraya gelip gelip gidiyoruz. Günlük çalışmaya gidiyoruz para kazanmak için. Aramızda bir şeyler yapıyoruz. Gelen uçaklara bilet alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

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