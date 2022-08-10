Bahçelievler'deki silahlı saldırının dehşete düşüren görüntüsü ortaya çıktı

Öte yandan çatışma nedeniyle cadde üzerinde bulunan bazı araçlara da mermi isabet etti.

"BÜYÜK BİR PANİK YAŞANMIŞ"

Sokak sakinlerinden görgü tanığı bir vatandaş yaşananları şöyle dile getirdi:

Olayın sonuna geldim. Kurşunlanırken bizim komşular korkudan ranzaların altına girmiş. Millet çok büyük bir panik yaşamış. Olayla hiç ilgisi olmayan yan taraftaki esnafın camına kurşunlar isabet etmiş. İçeride müşteriler olabilirdi, esnaf orada olabilirdi. Allah kurtarmış. Bir müşteri ayağından vurulmuş, bizim apartmanın bahçesindeki boşluğa atmış kendini.