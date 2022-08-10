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    • Yaşam
    • 10.08.2022 17:30
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    • 10.08.2022 17:30
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    Bahçelievler'deki silahlı saldırının dehşete düşüren görüntüsü ortaya çıktı

    Bahçelievler'de motosikletle gelen iki kişiden bir elinde uzun namlulu silahla karşılıklı bulunan iki dükkana kurşun yağdırdı. Esnafın da karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. 1 kişinin yaralandığı çatışmada kurşunların havada uçuştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    İstanbul’un ortasından kurşunlar havada uçuştu

    Bahçelievler'de uzun namlulu silahın da kullanıldığı çatışmada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ederken, 1 kişi gözaltına alındı.

    ATEŞ EDEREK KAÇMAYA BAŞLADI
    Dün, saat 18.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde; motosikletle caddeye gelen iki kişiden biri yanında getirdiği kalaşnikof tüfekle caddenin ortasına doğru koştu. Önce solundaki dükkana defalarca ateş eden saldırgan daha sonra sağ tarafındaki dükkana da otomatik tüfekle ateş ederek geldiği yöne kaçmaya başladı.

    SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI
    Dükkanda bulunanlardan birisi kalaşnikoflu saldırgana silahla karşılık verince çatışma çıktı. Kaçmaya başlayan saldırgan son olarak sol tarafındaki dükkana doğru tekrar rastgele ateş etti. Motosiklete doğru koşan saldırgan beraber geldiği kişiyle olay yerinden kaçtı.

    SALDIRIDA 1 KİŞİ YARALANDI
    Saldırıda caddede bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Diğer şüpheli ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor.

        Öte yandan çatışma nedeniyle cadde üzerinde bulunan bazı araçlara da mermi isabet etti.

        "BÜYÜK BİR PANİK YAŞANMIŞ"
        Sokak sakinlerinden görgü tanığı bir vatandaş yaşananları şöyle dile getirdi:
        Olayın sonuna geldim. Kurşunlanırken bizim komşular korkudan ranzaların altına girmiş. Millet çok büyük bir panik yaşamış. Olayla hiç ilgisi olmayan yan taraftaki esnafın camına kurşunlar isabet etmiş. İçeride müşteriler olabilirdi, esnaf orada olabilirdi. Allah kurtarmış. Bir müşteri ayağından vurulmuş, bizim apartmanın bahçesindeki boşluğa atmış kendini.

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        Haberler Yaşam Bahçelievler'deki silahlı saldırının dehşete düşüren görüntüsü ortaya çıktı
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