Bahçelievler'deki silahlı saldırının dehşete düşüren görüntüsü ortaya çıktı

Bahçelievler'de uzun namlulu silahın da kullanıldığı çatışmada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ederken, 1 kişi gözaltına alındı.
ATEŞ EDEREK KAÇMAYA BAŞLADI
Dün, saat 18.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde; motosikletle caddeye gelen iki kişiden biri yanında getirdiği kalaşnikof tüfekle caddenin ortasına doğru koştu. Önce solundaki dükkana defalarca ateş eden saldırgan daha sonra sağ tarafındaki dükkana da otomatik tüfekle ateş ederek geldiği yöne kaçmaya başladı.
SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI
Dükkanda bulunanlardan birisi kalaşnikoflu saldırgana silahla karşılık verince çatışma çıktı. Kaçmaya başlayan saldırgan son olarak sol tarafındaki dükkana doğru tekrar rastgele ateş etti. Motosiklete doğru koşan saldırgan beraber geldiği kişiyle olay yerinden kaçtı.
SALDIRIDA 1 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda caddede bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Diğer şüpheli ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor.