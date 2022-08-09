"Seni kocam evlendirelim" teklifini duyan oğul dehşet saçtı! Pompalıyı kaptığı gibi...

Adana'da annesine kuma olma teklifinde bulunan kadının evine ateş eden bir kişi ile ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Saruhuğlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. (59), komşusu D.A.'ya (50), "Seni kocamla evlendirelim" dedi.