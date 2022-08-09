"Seni kocam evlendirelim" teklifini duyan oğul dehşet saçtı! Pompalıyı kaptığı gibi...

Adana'da annesine kuma olma teklifinde bulunan kadının evine ateş eden bir kişi ile ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Saruhuğlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. (59), komşusu D.A.'ya (50), "Seni kocamla evlendirelim" dedi.
D.A. bu teklifi reddetse de S.K., sosyal medya üzerinden mesaj atmaya devam etti. Olayı öğrenen D.A.'nın oğlu Hüseyin A. (18), 5 Temmuz günü saat 04.00 sıralarında arkadaşları Murat K. (19) ve Umut A. (20) ile birlikte S.K.'nin evine gitti.
Otomobilden inen Hüseyin A., yanında getirdiği pompalı tüfekle S.K.'nin evine rastgele ateş açtı. Yanındaki arkadaşı Murat K. ise silahtan çıkan boş fişekleri toplarken, Umut A. ise bu anları cep telefonu ile görüntüledi. Şüpheliler, silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.