Aydın'dan kan donduran olay! Yarım saat arayla çifte cinayetin nedeni 'miras' ve 'cinsel taciz'

Aydın'ın Çine ilçesinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, dün saat 16.00 sıralarında, Dutluoluk Mahallesi orman yolunda erkek cesedi bulunduğu ihbarı geldi. Bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, çiftçi Süleyman Özdemir'in başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.
Polis, saat 16.30 sıralarında da Hamitabat Mahallesi'ndeki evinin önünde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı aldı.
Adrese giden polis ekipleri, Çine Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olan, akşamları da düğünlerde davul çalıp şarkı söyleyen Yaşar Meke'ye de başından vurulmuş olarak buldu.
Hayati fonksiyonları devam ettiği belirlenen Meke'nin ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada, İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelen çiftçi Gökhan Özdemir, 48 D 2030 plakalı otomobilinden inip tabancasıyla havaya 1 el ateş etti. Ardından, "İki kişiyi vurdum, buraya geldim. Haksızlığa uğradım, intihar edeceğim" diye bağıran Özdemir, tabancasını başına dayayıp tetiği çekerek yaşamına son verdi.