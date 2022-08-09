Aydın'dan kan donduran olay! Yarım saat arayla çifte cinayetin nedeni 'miras' ve 'cinsel taciz'





Fotoğrafta: Süleyman Özdemir

BİRLİKTE İÇKİ İÇTİĞİ KUZENİNİ TARTIŞMADA ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ve polis, görgü tanıkları ve Gökhan Özdemir'in yakınlarının ifadelerine başvurdu. Gökhan Özdemir ile Süleyman Özdemir arasında dedelerinden miras kalan arsa nedeniyle husumet olduğu belirlendi. Özdemir'in orman yolunda birlikte içki içtikleri, kuzenini bu nedenle çıkan tartışmada başından vurduğu tespit edildi.