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    • Yaşam
    • 09.08.2022 08:50
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    • 09.08.2022 09:19
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    Aşıklar Tepesi cinayetinde kan donduran detaylar: Mehlika'yı kucakladı kaçamadı

    Tekirdağ'ın ünlü güzellik uzmanlarından Mehlika Derici'nin öldürüldüğü olayda detaylar ortaya çıkıyor. Tanık ifadelerine göre; kıskançlık nedeniyle meydana gelen tartışmanın ardından Selçuk Çetiner'in sevgilisi Mehlika Derici'yi çıktıkları Aşıklar Tepesi'nden önce iteklediği daha sonra 'ölürsek birlikte öleceğiz' diyerek kucaklayıp, uçurumdan atladığı öğrenildi.

    Aşıklar Tepesi cinayetinde kan donduran detaylar

    Tekirdağ'da iki sevgilinin ölümüyle biten olayda korkunç detaylar tanıkların ifadelerine yansıdı. Görgü tanıkları, kıskançlık yüzünden çıkan kavgada Selçuk Çetiner'in tartıştğı sevgilisi Mehlika Derici'yi önce iteklediği daha sonra 'ölürsek birlikte öleceğiz' diyerek kucaklayıp, ölüme atladıklarını anlattı.

    AŞIKLAR TEPESİNDE CİNAYET
    Tekirdağ'in Marmaraereğlisi ilçesinde önceki gece güzellik uzmanı Mehlika Derici (35) ile çiftçilik yapan erkek arkadaşı Selçuk Çetiner'in (45) Aşıklar Tepesi'ndeki uçurumdan düşerek ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

    SABAH, görgü tanığı ve ikilinin arkadaşları Arda Tolunay Y. (26) ve Merve Y'nin (32) ifadelerine ulaştı.

    'ÖLÜRSEK BİRLİKTE ÖLECEĞİZ'
    Merve Y. adlı görgü tanığı olayın etkisiyle şoka girdiğini anlatarak ifadesinde "Benim doğum günümdü. Eğlence mekanından çıktığımızda alkollüydük. Polis çevirmesini görünce arkadaşlarımızı uyardık. Selçuk, bunun üzerine polisten kaçmak için Aşıklar Tepesi'ne doğru otomobille çıktı.

        Biz de peşinden gittik. Aralarında kıskançlık yüzünden kavga çıktı. Önce Mehlika'yı itti. Biz yerden kaldırdık. Daha ne olduğunu anlayamadan 'ölürsek birlikte öleceğiz' deyip, Mehlika'yı kucaklayıp, uçurumdan aşağıya atladı" dediği öğrenildi.

        KISKANÇLIK YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR
        Merve Y.'nin erkek arkadaşı Arda Tolunay Y. ise ifadesinde, arkadaşları Mehlika Derici, Selçuk Çetiner, kız arkadaşı Merve Y. (32) ve diğer 6 arkadaşı ile birlikte kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için balık restoranına gittiklerini belirtti.

        Restorandan çıktıktan sonra Marmaraereğlisi deniz feneri tarafına arabalarıyla gittiklerini, burada da bir müddet oturduklarını ve alkol aldıklarını söyledi.

            Daha sonra alkolün etkisiyle Mehlika Derici ile Selçuk Çetiner'in kendi aralarında kıskançlık yüzünden tartıştıkları ve itişme yaşandığını, sonrasında Selçuk Çetiner'in Mehlika Derici'yi belinden sararak beraber tepeden atladıklarını anlattı.

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