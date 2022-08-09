Aşıklar Tepesi cinayetinde kan donduran detaylar: Mehlika'yı kucakladı kaçamadı

Tekirdağ'da iki sevgilinin ölümüyle biten olayda korkunç detaylar tanıkların ifadelerine yansıdı. Görgü tanıkları, kıskançlık yüzünden çıkan kavgada Selçuk Çetiner'in tartıştğı sevgilisi Mehlika Derici'yi önce iteklediği daha sonra 'ölürsek birlikte öleceğiz' diyerek kucaklayıp, ölüme atladıklarını anlattı.
AŞIKLAR TEPESİNDE CİNAYET
Tekirdağ'in Marmaraereğlisi ilçesinde önceki gece güzellik uzmanı Mehlika Derici (35) ile çiftçilik yapan erkek arkadaşı Selçuk Çetiner'in (45) Aşıklar Tepesi'ndeki uçurumdan düşerek ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı.
SABAH, görgü tanığı ve ikilinin arkadaşları Arda Tolunay Y. (26) ve Merve Y'nin (32) ifadelerine ulaştı.
'ÖLÜRSEK BİRLİKTE ÖLECEĞİZ'
Merve Y. adlı görgü tanığı olayın etkisiyle şoka girdiğini anlatarak ifadesinde "Benim doğum günümdü. Eğlence mekanından çıktığımızda alkollüydük. Polis çevirmesini görünce arkadaşlarımızı uyardık. Selçuk, bunun üzerine polisten kaçmak için Aşıklar Tepesi'ne doğru otomobille çıktı.