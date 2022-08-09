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    • Yaşam
    • 09.08.2022 16:00
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    • 09.08.2022 16:00
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    Kocaeli'de fabrika yangını! Hepsi küle döndü

    Son dakika haberine göre Kocaeli Gebze'de bulunan plastik üretim fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken, fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

    Kocaeli’de fabrika yangını! Hepsi küle döndü

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, plastik ürünler üretilen fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Fabrikada büyük çapta hasar oluştu. Balçık Mahallesi 3252. Sokak'ta bulunan plastik fabrikasında, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika, tahliye edilirken, ihbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gebze itfaiyesi, yangına ilk müdahalede bulunurken, Darıca, Dilovası, Çayırova, Körfez, Derince ve İzmit itfaiyelerinden de çok sayıda takviye ekip geldi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması ile söndürüldü. Fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Kocaeli'de fabrika yangını! Hepsi küle döndü
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