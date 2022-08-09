Düzce'de eşiyle tartışan kadın köprüden atladı

Düzce'de eşiyle tartışan K.U. adlı kadın, köprüden atladı.

Olay, gece saatlerinde Azmimilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle tartışan K.U. isimli kadın, TEM bağlantı yolu köprüsüne çıktı. K.U. korkulukların gerisine geçti.

KÖPRÜDEN ATLADI

Çevredekilerin ikna çalışmaları yetersiz kaldı.

Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden sarkan kadın bir anda kendini bırakıp asfalta düşerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kadının kendini aşağı bıraktığı anlarda çevredekiler korkarak bağırdı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.