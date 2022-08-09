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    • Yaşam
    • 09.08.2022 15:52
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    • 09.08.2022 15:52
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    Düzce'de eşiyle tartışan kadın köprüden atladı

    Düzce'de feci bir olay meydana geldi. Eşiyle tartışan K.U. adlı kadın, köprüden atladı. 5 metre yüksekten düşen kadın ağır yaralanırken, olay anı çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Eşiyle tartışan kadın köprüden atladı

    Düzce'de eşiyle tartışan K.U. adlı kadın, köprüden atladı.

    Olay, gece saatlerinde Azmimilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle tartışan K.U. isimli kadın, TEM bağlantı yolu köprüsüne çıktı. K.U. korkulukların gerisine geçti.

    KÖPRÜDEN ATLADI
    Çevredekilerin ikna çalışmaları yetersiz kaldı.

    Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden sarkan kadın bir anda kendini bırakıp asfalta düşerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Kadının kendini aşağı bıraktığı anlarda çevredekiler korkarak bağırdı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Düzce'de eşiyle tartışan kadın köprüden atladı
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