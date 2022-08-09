AKOM'dan uyarı! İstanbul'a sağanak geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, gece saatlerinden itibaren başlayarak perşembe akşamına kadar etkisini sürdürecek yağışlı hava için uyarıda bulundu.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

İBB'den yapılan açıklamada, kentin bu gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.