AKOM'dan uyarı! İstanbul'a sağanak geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, gece saatlerinden itibaren başlayarak perşembe akşamına kadar etkisini sürdürecek yağışlı hava için uyarıda bulundu.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
İBB'den yapılan açıklamada, kentin bu gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.
Yağışların yarın gün içerisinde etkisini artırması ve yağış anında kuvvetli rüzgarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanağın beklendiği aktarılan açıklamada, yağışlı havanın 11 Ağustos Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği kaydedildi.
NORMALİN ÜSTÜNDE YAĞIŞLARA DİKKAT
Kentte yağışlı havayla birlikte şimşek ve yıldırım gibi hava olaylarının da beklendiği ifade edilen açıklamada, kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olmasının öngörüldüğü bildirildi.