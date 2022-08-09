Ankara'da bir ahşap dükkanın da meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi Reyhan Sokak'ta 2 katlı ahşap dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın dükkanın yan tarafında bulunan binanın çatısına da sıçradı.

Çevredeki iş yerlerinin sahipleri alevlerin dükkanlarındaki malzemelere ulaşmaması için büyük uğraş verdi.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.