İzmir'de feci kaza! Otoyolda servis minibüsü TIR’a arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazada ağır yaralanan sürücü Yıldırım Çınar'ı, yaptıkları müdahale ile sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çınar, ambulansla Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Çınar'ın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.