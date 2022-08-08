İzmir'de feci kaza! Otoyolda servis minibüsü TIR’a arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, 02.00 sıralarında İzmir - Çanakkale otoyolu Zeytindağ mevkiinde meydana geldi.
İddiaya göre, Yıldırım Çınar yönetimindeki 35 S 50058 plakalı servis minibüsü, İzmir'den Çanakkale istikametine seyir halinde olduğu sırada, aynı yönde ilerleyen Erdem Ö. idaresindeki 41 TV 484 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü hurdaya dönerken, sürücü Yıldırım Çınar ve yolcu konumundaki Bülent Kılıçay minibüsün ön tarafında sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, ikinci bir kazayı önlemek için otoyolda güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minibüste sıkışan Bülent Kılıçay'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Minibüste bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişinin de durumunun hafif olduğu ve sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildiği öğrenildi.