Tuttuğu takıma kızan taraftar eşini gözünden etti! Yargıtay'dan 'terlik' kararı

İSTİNAF CEZAYI DÜŞÜRDÜ VE 5 YIL HAPİS CEZASINA HÜKMETTİ

İlk derece mahkemesinin kararına itiraz edildi ve dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesine gitti. Daire, ek savunma verilmemiş olması gerekçesiyle dosya hakkında duruşma açtı. Daire, "kasten yaralama" suçundan mahkumiyet alan Kazım Ergen hakkındaki mahkumiyet hükmünün kaldırılmasına karar verdi. Kararda ayrıca, Kazım Ergen'in eşine yönelik gerçekleştirdiği "kasten yaralama" suçu dolayısıyla 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

DOSYA YARGITAY'A GİTTİ

Bunun üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesinin kararıyla ilgili olarak temyiz isteminde bulunuldu. Sabah'ın haberine göre temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti, dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Dairenin kararında, ilk derece mahkemesince Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi gereği ek savunma verilmemiş olması gerekçe gösterilerek, istinaf mahkemesince duruşma açıldığından bahsedildi.

ALEYHE TEMYİZ OLMADIĞINDAN "HAKSIZ TAHRİK" BOZMA NEDENİ YAPILMADI ve ONANDI

Kararda, koşulları oluşmadığı halde ve gerekçesi gösterilmeden sanık hakkında TCK'nın ilgili maddesi gereğince "haksız tahrik indirimi" yapılmasının aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmadığına yer verildi.

Daire heyeti, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesinin verdiği kararı hukuka uygun bularak, temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verdi.