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    • Yaşam
    • 08.08.2022 08:40
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    • 08.08.2022 09:12
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    Ordu'da feci kaza! Fındık işçilerini taşıyan minibüs takla attı! Çok sayıda yaralı var

    Son dakika haberleri... Ordu'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs takla attı, ilk belirlemelere göre 14 yaralı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Feci kaza! Fındık işçilerini taşıyan minibüs takla attı!

    Son dakika haberleri... Ordu'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs takla attı, ilk belirlemelere göre 14 yaralı olduğu öğrenildi.


    Kaza, Samsun-Ordu yolu üzeri, Çaybaşı sapağında meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, fındık hasadı için işçileri taşıyan ve Ünye istikametinden Akçay istikametine giden Sedat Koyun idaresindeki 05 ABG 465 plakalı, fındık işçilerini taşıyan minibüs ile Ahmet Taş yönetimindeki 52 ES 027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisi ile minibüs takla atarken, hafif ticari araç ise refüje çıkarak durabildi.

    Kaza nedeniyle her iki aracın şoförü ve minibüste fındık toplamak için bulunan 14 işçi yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerince Ünye, Fatsa ve Terme'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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