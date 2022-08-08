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    • Yaşam
    • 08.08.2022 12:31
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    • 08.08.2022 12:32
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    Esenyurt'ta trafik kazası sonrası savaş gibi kavga!

    Esenyurt'ta düğün konvoyu ile motosikletlinin trafik kazası sonrası yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sebebiyle cadde savaş alanına döndü. Konvoydakiler tarafından darp edilen motosiklet sürücüsü babasını çağırarak yardım istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Savaş gibi kavga!

    Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsüyle düğün konvoyundaki araçlar kazaya karıştı.

    Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Doğan Aras Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre düğün konvoyu ile motosiklet sürücüsü arasında maddi hasarlı kaza meydana geldi.

    Kaza sonrası iki taraf arasında sinirler gerilirken konvoydaki araçlardan inen vatandaşlar, sürücüyü darp etti.

    ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
    Motosiklet sürücüsünün kendisine yardım etmesi için olay yerine çağırdığı babasına da saldırılırken arabası yumruk ve tekmelerle hasar gördü. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Emniyet güçleri kavga sonrası taraflara işlem uygularken yaşanan o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

        KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
        Yaşanan kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde düğün konvoyu ile motosikletlinin ve sürücünün babası arasındaki kavganın polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından ayırılmaya çalışıldığı ve konvoydakilerin, aracı parçaladığı görüldü.

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        Haberler Yaşam Esenyurt'ta trafik kazası sonrası savaş gibi kavga!
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