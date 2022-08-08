Esenyurt'ta trafik kazası sonrası savaş gibi kavga!

Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsüyle düğün konvoyundaki araçlar kazaya karıştı.
Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Doğan Aras Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre düğün konvoyu ile motosiklet sürücüsü arasında maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Kaza sonrası iki taraf arasında sinirler gerilirken konvoydaki araçlardan inen vatandaşlar, sürücüyü darp etti.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Motosiklet sürücüsünün kendisine yardım etmesi için olay yerine çağırdığı babasına da saldırılırken arabası yumruk ve tekmelerle hasar gördü. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Emniyet güçleri kavga sonrası taraflara işlem uygularken yaşanan o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.