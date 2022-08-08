Esenyurt'ta trafik kazası sonrası savaş gibi kavga!

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Motosiklet sürücüsünün kendisine yardım etmesi için olay yerine çağırdığı babasına da saldırılırken arabası yumruk ve tekmelerle hasar gördü. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.