Tahıl yüklü ‘Glory’ isimli gemi İstanbul’a ulaştı

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Çornomorsk Limanı'ndan hareket eden 66 ton mısır yüklü gemi "Glory" İstanbul Boğazı açıklarına ulaştı. Gemi, Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den görevlilerin yer aldığı heyet tarafından yapılan denetim sonrası yoluna devam edecek.

Türkiye'de 22 Temmuz'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna'nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından çıkış yaptı.