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    • Yaşam
    • 08.08.2022 21:14
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    • 08.08.2022 21:16
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    Tahıl yüklü ‘Glory’ isimli gemi İstanbul’a ulaştı

    Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü ‘Glory’ isimli gemi İstanbul’a ulaştı. Lübnan'a mısır taşıyan Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi tahıl koridoru anlaşmasına göre 1 Ağustos'ta Odessa'dan ayrılan ilk gemi olmuştu.

    ‘Glory’ İstanbul’a ulaştı

    Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Çornomorsk Limanı'ndan hareket eden 66 ton mısır yüklü gemi "Glory" İstanbul Boğazı açıklarına ulaştı. Gemi, Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den görevlilerin yer aldığı heyet tarafından yapılan denetim sonrası yoluna devam edecek.

    Türkiye'de 22 Temmuz'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna'nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından çıkış yaptı.

    Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa ve Çernomorsk limanlarından yerel saat 06:00 ile 08:30 arasında 4 geminin daha ayrıldığı görüldü.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temasları ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki koordinasyon sonucunda "Mustafa Necatı", "Star Helena" ile "Glory" adlı gemileri Çornomorsk Limanı'ndan, "Riva Mind" gemi ise Odesa Limanı'ndan ayrıldı.

    BOŞ GEMİ ODESSA AÇIKLARINDA BEKLİYOR

    Bandırma Limanı'ndan 5 Ağustos'ta ayrılan ve Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na girmesi beklenen Barbados bandralı "Fulmar S" isimli boş gemi ise dün akşamdan beri Odessa açıklarında bekliyor.
        ‘Glory’ İstanbul’a ulaştı
        Haberler Yaşam Tahıl yüklü ‘Glory’ isimli gemi İstanbul’a ulaştı
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