Feci kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti





"BİZ ŞOKTAYIZ, NASIL BİR ŞEYDİ ANLAYAMADIK"

Olay öncesinde çocuğu fırına çağırıp simit ve su verdiğini aktaran Semahat Taş, "Çocuğa biz içeri gelin dedik. Ama daha arkamı dönmeye kalmadan çocuk yola çıktı ve o esnada sesi duyarak arkamı döndüm. Toz ve araba parçalarının havada uçuştuğunu gördüm. Çocuk kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Kaza öncesinde çocuk fırına gelmişti, su verdim, simit verdim. Simidini yedi ve suyunu içti, yola çıkmasınlar diye tutuyordum onları. 13 yaşlarındaymış çocuk galiba. Olay yerinde hayatını kaybetti. Biz şoktayız, benim belim tutuldu açıkçası. Nasıl bir şeydi anlayamadık. Buraya bir kasis yapılmasını istiyoruz" dedi.