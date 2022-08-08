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    • Yaşam
    • 08.08.2022 19:15
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    • 08.08.2022 19:32
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    Yunanistan'dan insanlık suçu! Elleri kelepçeli bir şekilde denize attılar! 3 göçmen öldü

    Sahil Güvenlik Komutanlığı İzmir açıklarında Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 8 göçmenin kurtarıldığını, 3 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada "İzmir açıklarında Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 8 düzensiz göçmen kurtarılmış ve 3 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi. Cansız bedenlerine ulaşılan kişilerin elleri bağlı olarak denize atıldığı tespit edildi.

    İzmir açıklarında 3 göçmen öldü

    Yunanistan, düzensiz göçmenlere karşı sert müdahalesini sürdürüyor.

    Daha önceki müdahalelerinde insanlık dramına yol açan Yunanistan güvenlik güçleri, yeni bir olayla gündeme geldi.

    3 DÜZENSİZ GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir açıklarında Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 8 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

    Öte yandan 3 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

    Açıklamanın tamamı şu şekilde:

    "08 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.05'de, görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından, İzmir ili Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Karaada'da yapılan aramalarda 8 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış ve 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.

    Kurtarılan göçmenler ile olay mahallinde yapılan ilk mülakatlarda, '39 göçmen olarak Sakız Adası'na geçerek farklı yerlere dağıldıkları, 12 kişilik grup olarak Yunan polisi tarafından yakalandıkları ve yerini bilmedikleri bir binaya götürüldükleri, burada değerli eşyalarının alınarak darbedildikleri, içlerinden 1 göçmenin binanın dışına alındığı, gelen çığlık seslerinden dolayı daha ağır bir muameleye maruz kaldığını anladıkları, sonrasında 11 kişilik grup halinde Yunan Sahil Güvenlik Botuna bindirildikleri, dışarı alınan 1 göçmenin orada kaldığı ve hayatını kaybetmiş olabileceğini düşündükleri, Yunanistan unsurlarınca can yeleksiz ve elleri kelepçeli olarak doğrudan denize atıldıkları, yüzerek karaya ulaşmaya çalıştıkları, 8 göçmenin sahile ulaşmayı başardığı, 1 göçmenin cansız bedeninin kıyıya vurduğu, 2 göçmenin boğulduğunu gördükleri' bilgisi alınmıştır.

    Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 2 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyeti başlatılmış ve olay mahalline derhal ilave 2 Sahil Güvenlik Botu ile 2 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edilmiştir.

    Olay mahallinde icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde, kayıp 2 göçmene ait cansız bedenlere ulaşılmıştır."
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