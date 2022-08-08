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    • Yaşam
    • 08.08.2022 12:41
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    • 08.08.2022 12:42
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    Otobüsten iner inmez öldürüldü: Kan davası iddası

    Diyarbakır'dan Antalya'ya gelen otobüsten inen yolcu, saniyeler sonra hafif ticari araçtan açılan ateşle öldürüldü. Nazmi Kaplan adıyla seyahat eden yolcunun üzerinden kimlik çıkmadı. Emniyet ekipleri saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Otobüs şoförü, cinayetin arkasından kan davası olabileceğini söyledi.

    Otobüsten indikten saniyeler sonra öldürüldü

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünden inen bir kişi, arkada gelen otomobilden yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

    OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
    Bugün saat 07.30 sıralarında Manavgat ilçesinde, Manavgat D-400 kara yolu otogar kavşağında; Diyarbakır'dan Antalya'ya gelen otobüsten inen yolcu, kısa süre sonra silahlı saldırıya uğradı. Otobüsü takip ettiği belirtilen hafif ticari araçtan tabancayla açılan 3 el ateşte başından vurulan yolcu yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



    ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
    Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin Nazmi Kaplan adına alınan biletle otobüste yolculuk yaptığı belirlendi. Yanında bavulu ve el çantası bulunan ölen kişinin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    KURŞUN EVİN DUVARINA GELDİ
    Polis, yaşananları tedirginlikle izleyen yolcuları, yakındaki Manavgat otogarına gönderdi. Açılan ateşte mermilerden 2'sinin çevredeki ev ve iş yerine de isabet ettiği tespit edildi. İş yerinin camı kırıldı, diğer kurşun 69 yaşındaki Mehmet Dinç'in, 5066'ncı Sokak'taki evinin penceresinden içeri girip duvara isabet etti.

    'VATANDAŞ YERE YIKILDI'
    Olaya şahit olan Manavgat Belediyesi temizlik işleri çalışanı Süleyman Yıldırım, "Ben burada, ileride çalışıyordum. Bu otobüs geçti. Otobüs ışıkta durdu, kişi indi. Arkadan gelen ticari araçtan 3 el ateş edildi. Vatandaş yere yıkıldı" dedi. Yıldırım, aracın plakasını görmediğini belirterek, hemen ölen kişinin yanına geldiğini söyledi.



        'KAN DAVASI OLABİLİR'
        Nazmi Kaplan'ın indiği otobüsün şoförü Zeki Bayındır, şunları söyledi:
        Ben hiçbir şey fark etmedim. Ben Diyarbakır Bismilliyim, o da Diyarbakır Bismilli. Ben şahsen tanımıyorum ama Kaplan ailesinden olduğunu biliyorum. 5-6 ay önce Bismil'de bir olay oldu. Bu aile alacak verecek meselesinden karşı taraftan 1 kişiyi öldürdü. Bu olay bu nedenle olmuş olabilir.

        Kan davası olabilir. Büyük ihtimalle bizim otobüsümüzü Diyarbakır'dan buraya kadar takip ettiler. Çünkü iner inmez 10 saniye sonra silah sesi geldi. İner inmez sıktılar.

        'HANIM 2 DAKİKAYLA KURTULDU'
        Kurşunlardan birinin evine isabet ettiği Mehmet Dinç de olay sırasında uyuduğunu, eşinin ise hemen öncesinde pencere kenarına oturup yola baktığını söyledi.

        Dinç, "Hanım, balkon tarafında oturuyormuş, oradan yola bakıyormuş. 2 dakika önce kalkmış, koltuk tarafına geçmiş. 'Az bir uzanayım' demiş oraya. Ondan sonra şakır şakır kurşun sesi gelince fırlamış. Bana, 'Buraya bir şey düştü' diyor ama ne düştü? Bir baktık kurşun camı delmiş. Televizyona isabet etmemiş, masanın altında yamulmuş yatıyor böyle kurşun. Hanım 2 dakikayla kurtuldu" dedi.

        Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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