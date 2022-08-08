Komşu kadınlar birbirine girdi: "Ölümle tehdit ediyor"

İstanbul'da bir sitede oturan ve yüzde 50 engelli olan 2 çocuk annesi Züleyha Tamer yan bloktaki komşusu yine 2 çocuk annesi tarafından sokak ortasında öldüresiye darp edildi.
Sancaktepe Osmangazi Mahallesinde bulunan bir sitede 4 yıldır ikamet eden 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Züleyha Tamer'in başı komşusu ile dertte. Geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı.
KAYNAR SU DÖKMEKLE TEHDİT ETTİ
Tamer'in 10 yaşındaki oğlu bahçede oynarken komşusu A.D. ona önce soğuk su döktü bir daha orada oynarsa kaynar su dökmekle tehdit etti. Birkaç gün sonra aynı yerde arkadaşlarıyla oynarken bu kez dev bir çiçek saksısını çocukların üzerine atmak istedi ve ölümle tehdit etti.
Durumu annesine anlattı. Anne Züleyha Tamer yine birkaç gün sonra çöp atma sırasında komşusu A.D. ile karşılaşınca olayı anlattı.
Çocuğun başına saksı gelse ölürdü dedi. Bu lafın üzerine komşu A.D. bir anda saldırıya geçti. Yüzde 50 engelli olan Tamer'i yere yatırıp defalarca vurdu.