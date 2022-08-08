Komşu kadınlar birbirine girdi: "Ölümle tehdit ediyor"

İstanbul'da bir sitede oturan ve yüzde 50 engelli olan 2 çocuk annesi Züleyha Tamer yan bloktaki komşusu yine 2 çocuk annesi tarafından sokak ortasında öldüresiye darp edildi.

Sancaktepe Osmangazi Mahallesinde bulunan bir sitede 4 yıldır ikamet eden 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Züleyha Tamer'in başı komşusu ile dertte. Geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı.