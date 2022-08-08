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    • Yaşam
    • 08.08.2022 17:08
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    • 08.08.2022 17:08
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    Nevşehir'de bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

    Nevşehiğr Avanos'ta bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Şok olay! Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

    Nevşehir'in Avanos ilçesinde kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı.

    Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden E.S. ile kocası B.S. arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, E.S. mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı.

    Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralanan B.S. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis tarafından gözaltına alınan E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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