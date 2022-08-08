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    • Yaşam
    • 08.08.2022 15:27
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    • 08.08.2022 15:27
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    Denizden dönen baba ile kızı kazada can verdi

    Antalya'nın Finike ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Kazada 43 yaşındaki sürücü Özgür Atik olay yerinden hayatını kaybederken, kızı 16 yaşındaki Nejla Atik kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Baba ile kızının denizden döndükleri sırada kazanın gerçekleştiği öğrenildi.

    İkiye bölünen otomobil baba ile kızına mezar oldu

    Antalya'nın Finike ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan baba ve kızı can verdi.

    ARAÇTAN FIRLADILAR
    Dün saat 19.30 sıralarında Finike- Kumluca kara yolunda; Özgür Atik idaresindeki 07 VKV 10 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp, ikiye bölündü. Bu sırada Özgür Atik ile kızı Nejla Atik araçtan fırladı.

    BABA VE KIZI ÖLDÜ
    Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Özgür Atik'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Nejla Atik ise ambulansla kaldırıldığı Finike Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Baba ile kızının denizden dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Özgür Atik ile kızı Nejla Atik'in cenazesinin Sahilkent Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

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