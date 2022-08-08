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    • Yaşam
    • 08.08.2022 22:32
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    • 08.08.2022 23:05
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    Diyarbakır’da otomobil takla atıp başka bir aracın üzerine düştü: 4’ü çocuk 10 yaralı

    Diyarbakır’da kavşaktaki kaldırıma çarpan otomobil, 500 metre sonra takla atarak uçtu. Kazada 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili güvenlik güçleri geniş çaplı inceleme başlatırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

    Otomobil takla atıp başka bir aracın üzerine düştü

    Kaza, Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı 75. Yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 ABR 276 plakalı otomobil kavşaktaki kaldırıma çarptıktan sonra bir sonraki kavşakta refüje vurarak takla atıp 73 DC 548 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü.

    Olayda 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili güvenlik güçleri geniş çaplı inceleme başlatırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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    Haberler Yaşam Diyarbakır’da otomobil takla atıp başka bir aracın üzerine düştü: 4’ü çocuk 10 yaralı
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