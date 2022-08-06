Avcılar’da hareketli anlar: Annesi ve kız kardeşini rehin aldı

Avcılar'da annesi ve kız kardeşini satırla tehdit ettikten sonra kendisini eve kitleyen Metin İhsan Y. özel harekat polisinin operasyonuyla yakalandı.

KAPIYI ÜZERLERİNE KİLİTLEDİ

Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'ta öğle saatlerinde uzun süreden bu yana madde bağımlısı olduğu belirtilen Metin İhsan Y., anne ve kız kardeşi ile tartıştıktan sonra evdeki eşyaları kırıp dökmeye başladı.