Köpeklerin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk neredeyse gözünden oluyordu

GÖZÜNÜ AZ KALSIN KAYBEDİYORDU

Çocuğum gözünü az kalsın kaybediyordu. Bunun hesabını o zaman kim verecekti? Çocuğum hiç durmadan gece gündüz ağlıyor. Ben çok şikayetçiyim Taşköprü'nün bu köpeklerinden. Lütfen bir an önce müdahale edilsin. Sadece benim çocuğum değil, başkasının çocuğuna da olabilirdi. Müdahale edilmesini istiyorum.



BÖLGE SAKİNLERİ TEPKİLİ

Yaşanan talihsiz olayın ardından Taşköprülü vatandaşlar, Taşköprü Belediyesi tarafından faaliyet gösteren geçici hayvan barınağının 7 ay önce kapatılarak köpeklerin sokaklara salıverilmesinin, yaşanan bu ve bunun gibi hadiselere sebep olduğunu belirterek, belediye yetkililerinden ivedilikle bu sorunun çözüme kavuşturulmasını beklediklerini kaydettiler.