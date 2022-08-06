Pazarda fiyatlar dip yaptı: Karpuz 1,5, şeftali-salatalık 5 lira

HER ŞEYDEN BOLCA VAR

Esnaf Yakup Kınalı, "Fiyatlar şuanda çok hesaplı. Her şeyden bolca var. Vatandaşımız istediği gibi yiyebilir, ihtiyacını görebilir. Karpuz ve kavun çok uyguna satılıyor. Zira biber, patlıcan da aynı şekilde çok uyguna satılıyor. Salatalıklar 5 liraya satılıyor. Kavunun tanesi ise 3 liraya satılıyor" diye konuştu.