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    • Yaşam
    • 06.08.2022 20:10
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    • 06.08.2022 20:10
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    Pazarda fiyatlar dip yaptı: Karpuz 1,5, şeftali-salatalık 5 lira

    Samsun'da semt pazarlarında yaşanan bolluk fiyatlara olumlu yansıdı. Karpuz 1,5, şeftali ve salatalık ise 5 TL'ye geriledi. Ağustos ayında dibi gören fiyatlar vatandaşın yüzünü güldürdü.

    Pazarda fiyatlar dip yaptı

    İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi üzerinde cumartesi günleri kurulan semt pazarında yaşanan bolluk, fiyatların düşmesine neden oldu. Pazara gelen vatandaşlar evlerinin sebze-meyve ihtiyacını karşıladı.

    FİYATLAR BENCE ÇOK UYGUN
    Pazar esnafı Ömer Sebil, "Patates, soğan 7 ila 10 lira arasında fiyatlarda satılıyor. Fiyatlar bence çok uygun. Herkes alabiliyor. Zira aynı şekilde domates, karpuz, salatalık da vatandaşlarımızın zorlanmadan alabileceği fiyatlar aralıklarında" dedi.

    HER ŞEYDEN BOLCA VAR
    Esnaf Yakup Kınalı, "Fiyatlar şuanda çok hesaplı. Her şeyden bolca var. Vatandaşımız istediği gibi yiyebilir, ihtiyacını görebilir. Karpuz ve kavun çok uyguna satılıyor. Zira biber, patlıcan da aynı şekilde çok uyguna satılıyor. Salatalıklar 5 liraya satılıyor. Kavunun tanesi ise 3 liraya satılıyor" diye konuştu.

    VATANDAŞLARIMIZ HALA PAHALI DİYOR
    Esnaf Ahmet Akdeniz, "10 kasa domates, kilosunu 5 buçuk liraya aldık. 7 buçuk liraya tezgâhtaki satış fiyatını belirledik ama satılmıyor. Vatandaşlarımız hala 'pahalı' diyor. Fasulyeyi 11-12 lira aralığında aldık, 15 liraya satamıyoruz. Üzümü 10 liraya aldık, 12 buçuk lira satış fiyatı belirledik alan vatandaş yok. Şeftali bu sene çok bol. Şeftaliyi 5 ila 7 buçuk lira arasında satıyoruz" şeklinde konuştu.

        FİYATLARDAN MEMNUNLAR
        Vatandaşlar ise fiyatların düştüğünü, bazı ürünlerin çok ucuzladığını, mevcut durumdan memnun olduklarını ifade etti.

        Pazarda fiyatlar şu şekilde:
        Karpuz 1,5-2 lira, şeftali 5 lira, üzüm 10 lira, armut 10 lira, domates 7 lira, patlıcan 7 lira, fasulye 15 lira, biber 8- 10 lira, salatalık 5 lira, soğan 6 ile 8 arasında, kavun ise 7 TL.

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