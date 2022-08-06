3 kere yakalanmalarına rağmen 4. kez define kazısı yapan kişilerin sonu facia ile bitti

Bolu Seben'de 3 kez define ararken yakalanan Fatih Uzun, arkadaşı Durmuş Akyol ile 4. kez define aramaya başladı. Uzun, bir mağarada hiltiyle 1 saat boyunca 18 metrelik çukur kazdı. Ancak hiltiden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Feci şekilde hayatını kaybetti. Arkadaşı Durmuş Akyol ise gözaltına alındı.
18 METRE İNMİŞLER
Yılan figürü gördüğü mağarada kazı yapan Fatih Uzun, karbonmonoksit gazından zehirlenerek can verdi.
İHMALKARLIĞIN SONU!
Antalya Finike'de Fahriye Keskiner, dün 4. kattaki bir eve günübirlik temizliğe gitti. 2.5 yaşındaki oğlu Mehmet Osman Keskiner ise cam korkuluğu olmayan balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybetti. Aşağı düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Erdoğan ÖZTÜRK