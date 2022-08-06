Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    3 kere yakalanmalarına rağmen 4. kez define kazısı yapan kişilerin sonu facia ile bitti

    Bolu Seben'de 3 kez define ararken yakalanan Fatih Uzun, arkadaşı Durmuş Akyol ile 4. kez define aramaya başladı. 18 metrelik çukur kazdılar ancak hiltiden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İşte sizler için derlediğimiz 6 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Define değil ölüm kazısı

    Bolu Seben'de 3 kez define ararken yakalanan Fatih Uzun, arkadaşı Durmuş Akyol ile 4. kez define aramaya başladı. Uzun, bir mağarada hiltiyle 1 saat boyunca 18 metrelik çukur kazdı. Ancak hiltiden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Feci şekilde hayatını kaybetti. Arkadaşı Durmuş Akyol ise gözaltına alındı.



    18 METRE İNMİŞLER
    Yılan figürü gördüğü mağarada kazı yapan Fatih Uzun, karbonmonoksit gazından zehirlenerek can verdi.



    İHMALKARLIĞIN SONU!
    Antalya Finike'de Fahriye Keskiner, dün 4. kattaki bir eve günübirlik temizliğe gitti. 2.5 yaşındaki oğlu Mehmet Osman Keskiner ise cam korkuluğu olmayan balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybetti. Aşağı düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Erdoğan ÖZTÜRK



        CİNAYET ŞÜPHESİ
        Mersin'de yaşayan evli ve 5 çocuk annesi yabancı uyruklu Hadel Alhadad (32), eşiyle sorunlar yaşayınca İstanbul Kağıthane'deki kardeşi Şakir D.'nin (29) evine geldi. Bir süre kalan kadın, annesinin yaşadığı Suudi Arabistan'a uçuş yapacağı gün 3. katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Camı kapatıp, perdeyi indirdiği iddia edilen Şakir D. gözaltına alındı.



        BİR TALİHLİYE 249 BİN LİRA
        10 bilen bir kişi, 249 bin lira kazandı. 9 bilenler 6 bin 306'şar lira, 8 bilenler 284'er lira, 7 bilenler 52'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



        GURURLU'YÜZ'
        Muğla Bodrum'da yaşayan 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu tarih yazdı. İngiltere'yle Fransa'yı birbirinden ayıran Manş Denizi'ni 16 saat 25 dakikada geçmeyi başardı. 'Manş'ı geçen en genç Türk yüzücü' unvanını aldı. Geçtiğimiz günlerde yurda dönüş yapan başarılı yüzücü, mutluluğunu şöyle anlattı: Manş'ı geçmeden önce denizde hiç durmadan 6 saatlik antrenmanlar yaptım. Hepsinin de geri dönüşü çok güzel oldu.



            'EŞ'SİZ VEFA
            Denizli'de orman mühendisi Rasim Çetiner, 3 yıl önce Çameli'de endemik bitki türü keşfetti. Bitkiye, soy isminden esinlenilerek 'Rindera cetineri' adı verildi. Geçtiğimiz günler de ise yeni bir bitki türünün daha keşfedilmesine öncülük etti. Bölgede 'Hanımperçemi' olarak bilinen bitki türüne yine ilk bulan kişi Çetiner'in 2005'te hayatını kaybeden eşi Alime Çetiner'e atfen 'Achillea alimeana' ismi verildi. Rasim Çetiner "Eşimin ve benim ismim sonsuza dek yaşayacak" dedi.



            BİRİNCİ OLDU
            İngiliz basını, yılın en tarz 25 kadın ve erkeğini açıkladı. İlk sırada İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Kate Middleton yer aldı. Middleton'ın Royal Ascot'taki puantiyeli elbisesiyle Julia Roberts'ın Pretty Woman karakterini hatırlattığı ve herkesten tam puan aldığı yazıldı.



            İSRAİL KATLİAMI
            İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne savaş uçaklarıyla saldırı düzenledi. İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Teysir el- Caberi ve 5 yaşındaki Ala Kadüm adlı kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti. 55 kişi de yaralandı.



                HAKİM OLAMADI
                İstanbul'da görev yapan bir hakim, tele-dolandırıcılara inandı. 30 bin dolar ve 100 gram altınını kaptırdı. Hesabının boşaltıldığını görünce büyük bir şok yaşadı. Ardından siber polisleri uyardı. Üç zanlı yakalandı.

                11 YILLIK DİLENCİ
                Bolu'da zabıta memuru, üzerinden bin 795 lira çıkan dilenciyle tartıştı: 2011'de seni yakalamıştım. Yıl 2022 hala dileniyorsun.

                AYAK CİNAYETİ
                İstanbul Pendik'te H.E, otomobille ayağını ezen Serdar Akkuş'a sinirlendi. Yolda çıkan tartışmada bıçağını çekti. Boğazını kesip katletti.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Emekli maaşlarında promosyon savaşı kızıştı
                Haberler Yaşam 3 kere yakalanmalarına rağmen 4. kez define kazısı yapan kişilerin sonu facia ile bitti
                    SON DAKİKA