3 kere yakalanmalarına rağmen 4. kez define kazısı yapan kişilerin sonu facia ile bitti





'EŞ'SİZ VEFA

Denizli'de orman mühendisi Rasim Çetiner, 3 yıl önce Çameli'de endemik bitki türü keşfetti. Bitkiye, soy isminden esinlenilerek 'Rindera cetineri' adı verildi. Geçtiğimiz günler de ise yeni bir bitki türünün daha keşfedilmesine öncülük etti. Bölgede 'Hanımperçemi' olarak bilinen bitki türüne yine ilk bulan kişi Çetiner'in 2005'te hayatını kaybeden eşi Alime Çetiner'e atfen 'Achillea alimeana' ismi verildi. Rasim Çetiner "Eşimin ve benim ismim sonsuza dek yaşayacak" dedi.