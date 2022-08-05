İstanbul’da şüpheli ölüm! Savcı bizzat inceledi

Maltepe'de bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu. Yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Olay saat 23:30 sıralarında Maltepe Altıntepe Mahallesi Emin Ali Paşa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde hareketsiz yattığını gören kişinin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezime bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.