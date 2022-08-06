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    • Yaşam
    • 06.08.2022 08:55
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    • 06.08.2022 08:56
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    Çorum’da kaza! Otomobil elektrik direğine daldı: 6 yaralı-

    Çorum'da bir otomobilin elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Elektrik direğine daldı!

    Çorum'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

    Sadık Sevici'nin kullandığı 19 ACV 850 plakalı otomobil, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yukarı Kapaklı Bağları mevkisinde elektrik direğine çarptı.

    6 KİŞİ ARACA SIKIŞTI
    Kazada sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Seçil Dalgıç, Raşit Biçer, Burak Sur, Selcan Sur ve Tuğçe Gedik araç içinde sıkıştı.

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmayla otomobilin tavanı kesilerek dışarı çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Çorum’da kaza! Otomobil elektrik direğine daldı: 6 yaralı-
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