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    • Yaşam
    • 05.08.2022 08:55
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    • 05.08.2022 08:57
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    Balon balığı kararı! Avlayanlara büyük destek

    Balon balığı türlerinden "lagocephalus sceleratus" avcılığı yapan balıkçılara, 200 bin adede kadar adet başına 12,5 lira, diğer türlerini avlayanlara da 1 milyon adede kadar adet başına 2,5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Bu balığı avlayan para kazanıyor!

    Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Kararla Türkiye kara sularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanılabilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

    Bu kapsamda, geçerli ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılık faaliyeti yapan ve istilacı balon balığı türlerini avlayan balıkçılara adet başına yapılacak doğrudan destekleme ödemesi yeniden belirlendi. Kararla, belirlenen adet sınırı düşürülürken adet başına yapılacak destek tutarı ise artırıldı.

    200 BİN ADETE KADAR 12,5 LİRA
    Buna göre, balon balığı türlerinden "lagocephalus sceleratus" avcılığı yapan balıkçılara 200 bin adede kadar (200 bin adet dahil) adet başına 12,5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Diğer balon balığı türlerine ise 1 milyon adede kadar (1 milyon adet dahil) adet başına 2,5 lira ödenecek.

    Karar, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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    Haberler Yaşam Balon balığı kararı! Avlayanlara büyük destek
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