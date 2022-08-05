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    • Yaşam
    • 05.08.2022 17:23
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    • 05.08.2022 17:25
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    Türkiye'nin sıcaktan kavrulduğu hafta Ardahan 'eksi'yi gördü

    Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar zaman zaman insan sağlığını tehdit edecek dereceye yükselirken, Ardahan'ın Göle ilçesi kıştan kalma günler yaşıyor. Kışın sıcaklığın sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü 2038 rakımlı Göle'de bazı yerlerde yaz aylarında bile sobalar kaldırılmıyor.

    Türkiye sıcaktan kavurulurken onlar soba yakıyor

    Türkiye'de 2022 yılı Haziran-Temmuz döneminde en yüksek sıcaklığın görüldüğü 24-31 Temmuz haftasında en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,8 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 46,2 derece ile Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde kaydedildi.

    KİMİ VATANDAŞLAR SOBA YAKIYOR
    Ardahan'ın 2038 rakımdaki Göle ilçesinde kış mevsimi uzun, yaz mevsimi ise kısa sürüyor.

    Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü ilçede yaz akşamları ise serin geçiyor.

    Bu nedenle bazı ev ve iş yerinde sobalar kaldırılmıyor. Hava sıcaklığının düştüğü günlerde kimi vatandaşlar soba yakıyor.
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