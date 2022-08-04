Denizli'de feci kaza! Otomobil devrildi: Kadın öldü, eşi ve 2 kızı yaralandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mücahit Durmuş idaresindeki 07 HJ 424 plakalı otomobil, Menteş Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

KADIN ÖLDÜ EŞİ VE ÇOCUKLARI YARALANDI

Yaralanan sürücü Mücahit Durmuş ile eşi Ayşe Durmuş (29), kızları Esin Nur Durmuş (1) ve Mina Zara Durmuş (3), sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ayşe Durmuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen iki kız çocuğunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.