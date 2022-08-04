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    • Yaşam
    • 04.08.2022 17:39
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    • 04.08.2022 17:41
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    Denizli'de feci kaza! Otomobil devrildi: Kadın öldü, eşi ve 2 kızı yaralandı

    Son dakika haberleri... Denizli'nin Çivril ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

    Denizli’de feci kaza!

    Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

    Mücahit Durmuş idaresindeki 07 HJ 424 plakalı otomobil, Menteş Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

    Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

    KADIN ÖLDÜ EŞİ VE ÇOCUKLARI YARALANDI
    Yaralanan sürücü Mücahit Durmuş ile eşi Ayşe Durmuş (29), kızları Esin Nur Durmuş (1) ve Mina Zara Durmuş (3), sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralılardan Ayşe Durmuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen iki kız çocuğunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Denizli'de feci kaza! Otomobil devrildi: Kadın öldü, eşi ve 2 kızı yaralandı
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