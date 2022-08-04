Cezaevinde gizli alışveriş güvenlik kamerasında: Avukat, yeğeninin sevgilisine uyuşturucu taşımış

"ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER"

Savunmasında, İstanbul Barosunda avukat olarak görev yaptığını belirten şüpheli Zeynep A., pişman olduğunu söyledi.

Zeynep A. şu ifadeleri kullandı:

Adem'i ablam Handan'ın kızı Seda'nın sevgilisi olması nedeniyle tanırım. Sadece benim yeğenimin ilişkisinden kaynaklı görüştüğüm çok yakın dostumdur. Serhat isimli kişi, Adem'in arkadaşı Mert aracılığıyla bana haber göndermiş. Paket Adem'e ulaşmazsa Mert ve beni öldüreceğini söylemiş.

Mert bana durumu anlatınca ben de pakette ne olduğunu bilmeden kabul ettim. İş olarak ceza hukukuna uzak olduğumdan sonuçları ön göremedim.