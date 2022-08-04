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    • Yaşam
    • 04.08.2022 08:56
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    • 04.08.2022 09:02
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    Cezaevinde gizli alışveriş güvenlik kamerasında: Avukat, yeğeninin sevgilisine uyuşturucu taşımış

    Maltepe Cezaevinde hükümlü olarak bulunan yeğeninin sevgilisine uyuşturucu madde temin eden Avukat Zeynep A. güvenlik kameralarına yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli avukat, "Ölümle tehdit edildim ve ceza hukukuna uzak olduğumdan ne olacağını bilemedim" dedi. Hakimlik, 30 gün içinde avukatlık mesleğinin etik ilkeleri üzerine yazılmış bir kitabın el yazısıyla özetini çıkararak teslim etmesine hükmetti.

    Uyuşturucu kuryesi avukat çıktı!

    İstanbul'da avukat 29 yaşındaki Zeynep A.'nın ablasının kızı ve Maltepe Cezaevi'nde hükümlü olan Adem Y. bir süredir duygusal birliktelik yaşıyordu.

    Uyuşturucu madde bağımlılığı olan Adem Y., sevgilisinin teyzesi olan avukat Zeynep A.'dan kendisine uyuşturucu getirmesini isteyince genç avukat Zeynep A. akıl almaz bir yönteme başvurdu.

    GİZLİ ALIŞVERİŞ KAMERAYA TAKILDI
    Avukat kimliğini kullanarak 2 Temmuz günü Maltepe Kapalı Cezaevi'ne giden genç avukat, iddiaya göre yanına aldığı iki paket halinde 26 gram kubar işlenmemiş esrarla cezaevine girdi.

    Cezaevinin görüş alanında kendisini görüntüleyen kameradan habersiz olan avukat Zeynep A., uyuşturucu maddeleri hükümlü Adem Y.'ye verdi.

    CEZAEVİNDEKİ HÜKÜMLÜDEN İTİRAF
    Kamera görüntülerinin izlenmesinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda ifadesi alınan Adem Y., genç avukattan cezaevine gelerek kendisine uyuşturucu madde getirmesini istediğini, avukat Zeynep Y.'nin de isteğini kabul ettiğini söyledi.

    ŞÜPHELİ AVUKAT GÖZALTINA ALINDI
    Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli avukat, adliyeye getirilirken savcılık tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

        "ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER"
        Savunmasında, İstanbul Barosunda avukat olarak görev yaptığını belirten şüpheli Zeynep A., pişman olduğunu söyledi.

        Zeynep A. şu ifadeleri kullandı:
        Adem'i ablam Handan'ın kızı Seda'nın sevgilisi olması nedeniyle tanırım. Sadece benim yeğenimin ilişkisinden kaynaklı görüştüğüm çok yakın dostumdur. Serhat isimli kişi, Adem'in arkadaşı Mert aracılığıyla bana haber göndermiş. Paket Adem'e ulaşmazsa Mert ve beni öldüreceğini söylemiş.

        Mert bana durumu anlatınca ben de pakette ne olduğunu bilmeden kabul ettim. İş olarak ceza hukukuna uzak olduğumdan sonuçları ön göremedim.

        HAKİMLİKTEN DERS GİBİ KARAR
        Hakimlik, sorgusu sonrası şüpheli avukat Zeynep A.'nın tutuklama talebini reddederek ilginç bir karara imza attı.

        Hakimlik, şüpheli avukata yurt dışına çıkamama ve konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verirken aynı zamanda şüphelinin 500 bin lira güvence miktarını 20 gün içinde yatırmasına ve 30 gün içinde avukatlık mesleğinin etik ilkeleri üzerine yazılmış bir kitabın el yazısıyla özetini çıkararak teslim etmesine hükmetti.

            GÜVENCE MİKTARI NEDİR?
            500 bin liralık güvence miktarı kadın avukata, takipsizlik veya beraat etmesi durumunda geri ödemesi yapılacak. Eğer açılacak dava sonucunda ceza alması durumunda ise bu paranın geri ödemesi gerçekleştirilmeyecek.

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            Haberler Yaşam Cezaevinde gizli alışveriş güvenlik kamerasında: Avukat, yeğeninin sevgilisine uyuşturucu taşımış
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