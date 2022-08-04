Cezaevinde gizli alışveriş güvenlik kamerasında: Avukat, yeğeninin sevgilisine uyuşturucu taşımış

İstanbul'da avukat 29 yaşındaki Zeynep A.'nın ablasının kızı ve Maltepe Cezaevi'nde hükümlü olan Adem Y. bir süredir duygusal birliktelik yaşıyordu.
Uyuşturucu madde bağımlılığı olan Adem Y., sevgilisinin teyzesi olan avukat Zeynep A.'dan kendisine uyuşturucu getirmesini isteyince genç avukat Zeynep A. akıl almaz bir yönteme başvurdu.
GİZLİ ALIŞVERİŞ KAMERAYA TAKILDI
Avukat kimliğini kullanarak 2 Temmuz günü Maltepe Kapalı Cezaevi'ne giden genç avukat, iddiaya göre yanına aldığı iki paket halinde 26 gram kubar işlenmemiş esrarla cezaevine girdi.
Cezaevinin görüş alanında kendisini görüntüleyen kameradan habersiz olan avukat Zeynep A., uyuşturucu maddeleri hükümlü Adem Y.'ye verdi.
CEZAEVİNDEKİ HÜKÜMLÜDEN İTİRAF
Kamera görüntülerinin izlenmesinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda ifadesi alınan Adem Y., genç avukattan cezaevine gelerek kendisine uyuşturucu madde getirmesini istediğini, avukat Zeynep Y.'nin de isteğini kabul ettiğini söyledi.
ŞÜPHELİ AVUKAT GÖZALTINA ALINDI
Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli avukat, adliyeye getirilirken savcılık tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.