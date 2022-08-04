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    • Yaşam
    • 04.08.2022 09:33
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    • 04.08.2022 09:57
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    Doktora 'maske' saldırısı: 'Çocuğuma bakacaksın' diyerek üzerine yürüdü

    Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde görevli Doktor Fatıma Bostan, muayene ettiği çocuğun babasını maske takması için uyardı. Uyarıya aldırmayan baba, "Çocuğuma bakacaksın" diyerek doktora saldırdı. Doktoru saldırgandan mesai arkadaşları güçlükle kurtardı.

    ’Maske’ uyarısı yapan doktora saldırı

    Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde görevli doktor, muayene ettiği çocuğun babası tarafından saldırıya uğradı.

    MASKE TAKMAYI KABUL ETMEDİ
    Merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servisinde görevli Doktor Fatıma Bostan, çocuğunu muayeneye getiren Vedat O.'yu maske takması yönünde uyardı. Ancak Vedat O., maske takmayı reddederek, çocuğunun tedavisinin yapılmasını istedi.

    Doktor Bostan'ın bir kez daha uyarması üzerine sesini yükselten ve öfkelenen Vedat O.'yu hastane güvenliği sakinleştirmeye çalışırken, durum polis ekiplerine bildirildi.

    "BENİM ÇOCUĞUMA BAKACAKSIN"
    Doktora saldırmaya çalışan öfkeli baba, "Benim çocuğuma bakacaksın" diyerek Bostan'ı tehdit etti. Diğer doktorlar ve hastane güvenliği tarafından odadan çıkarılan Vedat O., güçlükle sakinleştirildi.
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        Haberler Yaşam Doktora 'maske' saldırısı: 'Çocuğuma bakacaksın' diyerek üzerine yürüdü
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