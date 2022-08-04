Doktora 'maske' saldırısı: 'Çocuğuma bakacaksın' diyerek üzerine yürüdü

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde görevli doktor, muayene ettiği çocuğun babası tarafından saldırıya uğradı.

MASKE TAKMAYI KABUL ETMEDİ

Merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servisinde görevli Doktor Fatıma Bostan, çocuğunu muayeneye getiren Vedat O.'yu maske takması yönünde uyardı. Ancak Vedat O., maske takmayı reddederek, çocuğunun tedavisinin yapılmasını istedi.