Bursa'da feci kaza! Takla atarak metrelerce sürüklenen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Aydın Türk çevredeki vatandaşların yardımıyla yol üzerinde ters duran otomobilden burnu bile kanamadan kurtarıldı.