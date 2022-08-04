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    ABD’deki kariyerini sonlandıran Dr. Ece Aynur Onur, köyünde çiftçiliğe başladı

    Dr. Ece Aynur Onur, ODTÜ’yü bitirdi. Yüksek lisans ve doktora için ABD’ye gitti. Dedesi vefat edince Türkiye’ye geldi. Verdiği kararla hayatını değiştirdi. Kariyerine son verip köydeki arazilerinde kuru tarıma yöneldi. İşte sizler için derlediğimiz 4 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Son der’Ece’ ilginç

    ABD'de savaş uzmanlığı yapan Türk kızı, mesleğini bıraktı. Türkiye'ye dönüp tarıma başladı... 39 yaşındaki Dr. Ece Aynur Onur, 2006'da ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne başladı. 2 yıl sonra Fulbright Bursu'nu kazanarak ABD Indiana Üniversitesi'nde askeri antropoloji alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. 2019'da, dedesinin vefatı için geldiği Türkiye'de ise hayatını değiştirecek bir karar aldı. 9 yıllık ABD macerasını ve kariyerini sonlandırıp dedesinden miras kalan topraklarda susuz tarıma başladı. Lavanta, ada çayı, kekik, biberiye ve papatya yetiştirmeyi başardı. Elinde çapayla ürünleri ekim ve hasada hazırlayan Onur, 25 kadının da istihdamını sağladı. 3 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen Dr. Onur, "Herkesten çok büyük destek alıyorum. Üniversitedeki hocalarım çok takdir ediyor. 3 yıldır kırsalda yaşayan biri olarak, kırsalda gerçekten özgürlük var ve burada nefes aldığınızı hissediyorsunuz" ifadesini kullandı.



    ARCHIE YAŞASIN
    İngiltere'de yaşayan 12 yaşındaki Archie Battersbee, 7 Nisan'da evinde fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı. O günden beri komada olan genç için doktorlar, "Hayata dönmesi imkansız" açıklaması yaptı. Mahkeme de yaşam destek tedavisini sonlandırma kararı aldı. Talihsiz çocuğun dün solunum cihazının kapatılacağı açıklandı. Ancak dünya ayaklandı. Herkes, Archie'nin yaşaması için hastaneye çağrı yaptı. Gelen tepkiler üzerine Archie'ye 24 saat daha tanındı. Archie'nin annesi Hollie Dance ise oğlunun Türkiye'de tedavi edilmesini istediğini açıkladı. "Onu İngiltere dışına taşımak için seçenekler düşünüyorum. Türkiye'de Archie'yi iyileştirmek için çabalayacaklarına eminim. Yardım bekliyorum" ifadesini kullandı.



    HIZLA İYİLEŞİYOR
    Bursa'da C.M.A (9), çöp evden kurtarıldı. Bakımsızlıktan 17 kiloya kadar düştüğü için hastaneye yatırıldı. Şimdiye kadar 2 kilo 100 gram aldığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Kan değerleri böbrek, kalp çok iyi. Yürüyor. 2 kilo 100 gram kilo aldı. Keyfi yerinde, çok mutlu oldum" açıklaması yaptı.



        TATLI PARA!
        Kanadalı şekerleme üreticisi Candy Funhouse, baş şeker sorumlusu aradığını açıkladı! Evden çalışacak kişinin, ürünleri test edeceği vurgulandı. Ücret ise yılda 100 bin Kanada doları yani 1.4 milyon liraydı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Jamal Hejazi, temmuz ayında açıklanan pozisyon için şimdiden milyonlarca başvurunun yapıldığını açıkladı.



        İNCELEME BAŞLATILDI
        2022 KPSS Lisans sınavı, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Ancak bir yayınevinin soru kitapçığındaki 20 sorunun yanıt seçenekleriyle birlikte KPSS'de çıkması, tartışmaları beraberinde getirdi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün görevine son verildi. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, problemli bir durumun varlığını gördüklerini söyledi. "Mağduriyet yaşanmaması adına incelemeyi en kısa zamanda tamamlayacağız" dedi. Buna göre DDK, en geç bir ay içinde tabloyu netleştirecek. Ekiplerden biri ÖSYM'ye, diğeri söz konusu yayınevine gidecek. Soru veri tabanı incelenecek. Soruları hazırlayan kişilerin ifadelerine başvurulacak. Söz konusu yayınevinin ÖSYM ile ilişkisi de mercek altına alınacak. Devam eden KPSS alan sınavlarının iptal edilip edilmeyeceği ise yakın zamanda karara bağlanacak. Bu arada DDK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık da soruşturma başlattı.



        İSTİKAMET LÜBNAN
        Dünyanın gözü, dün İstanbul Boğazı'na kilitlendi. Pazartesi günü Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkan kuru yük gemisi Razoni, dün İstanbul'a demirledi. Buradaki bulunan Türkeli Demir Sahası'na demirleyen 27 bin ton mısır yüklü gemi Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde (MKM) görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcileri tarafından denetlendi. Heyet, gemide yükün dışında başka bir şey olup olmadığını incelendi. Ardından geminin geçişine izin verildi. Dün 14.30'da İstanbul Boğazı'ndan geçen geminin Çanakkale Boğazı, Ege Denizi ve Akdeniz rotasından Lübnan'a varması planlanıyor. UĞUR YILDIRIM – MUSTAFA BAKIRHAN – MUSTAFA KAYA



            TİKTOK KABUSU
            İstanbul Bayrampaşa'da 14 yaşındaki Mehmet Y, arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynamaya başladı. Bu sırada yaşları 14 ile 16 arasında değişen 8 çocuk, Mehmet Y.'ye yaşını, nerede yaşadığını sordu. Y. bu soruları yanıtsız bırakınca çocuklardan biri belinden çıkardığı cam şişeyi kırarak küçük çocuğun koluna sapladı. Daha sonra olay yerinden kaçan çocukların TikTok videosu çekmek için Mehmet Y.'yi yaraladığı ortaya çıktı. Kolundan yaralanan Mehmet Y., ameliyat olurken, ailesi ise çocuklardan şikayetçi oldu.



            İNTİKAM ATEŞİ
            Şanlıurfa'da önceki akşam komşu iki aile arasında tarla sulama meselesi yüzünden kavga çıktı. Mehmet Kılıç (15), Halil Kılıç (22) ile Muhammed el Muhammed (37) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Halil Kılıç, kurtarılamadı. Katil Mehmet Erberk (51) gözaltına alındı. Zanlı ise dün sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Jandarma aracından indirilirken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Şüpheli, hastane bahçesinde ayağından vurularak yaralı yakalandı.



            VİLLADA DEHŞET!
            İstanbul Tarabya'da işçi Tahir Seven (29), önceki sabah sokak üzerindeki lüks bir villanın çatısına çıktı. Kiremit tahliyesi yapmaya başladı. Bir süre sonra ise dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Vücudunun zemindeki demire saplanması sonucu ağır şekilde yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İncelemelerde gencin vücuduna saplanan demirle hayati organlarının parçalanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.



                'FAL'AKET!
                Konya'da kendisini medyum olarak tanıtan H.K (27), falına baktığı kadına 'Birlikte yaşadığı kişinin kendisini aldattığını' söyledi. Bunun üzerine kadın eve gidip, nikahsız birlikte yaşadığı F.Y ile tartıştı. Çift ayrılma noktasına geldi. Durumu öğrenen F.Y, medyumun evine gidip, tartışmaya başladı. Tartışma sırasında medyum, F.Y'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Karaağaç, gözaltına alındı.
                Tolga YANIK



                SİLECEK OLMASAYDI ÖLECEKTİM
                Sakarya'da M.Ö. arkadaşıyla bisiklet kullanan A.G'ye (19) çarpıp kaçtı. Burnu ve elmacık kemikleri kırılan genç kız, hastaneye kaldırıldı. Polis iki kıza dehşeti yaşatan M. Ö'yü yakaladı. Gürpınar, "Beni öldürmeye çalıştı, çarptıktan sonra durmadı. Korkuyla silecekleri tuttum. Bu sayede kurtuldum" dedi.



                'HAP'I YUTTU!
                İstanbul Avcılar'da Oğuzhan İ, kızının hareketlerinden şüphelenerek onu takibe aldı. Kızının mesajlaştığını gören baba, elinden telefonu alarak mesajları okumaya başladı. Bir kişinin kızına uyuşturucu madde sattığını öğrenince şoka uğradı. Şüpheli ile mesajlaşmaya başladı. 'Kaç tane getireyim?' diyen şüpheliye İ. de '10 tane getir' diye mesaj yazdı. Bağcılar'dan motorla gelen şüpheli için baba apartmanın aşağısında pusu kurdu. Çevrede motorla tur atan şüphelinin arkasından yaklaşan baba, bir anda motordan düşürerek dövmeye başladı. Sinirden deliye dönen baba, şüpheliyi karakola sürükledi.



                    110 MİLYON DEVRETTİ
                    6+Joker bilen çıkmayınca 110 milyon 366 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 105 bin 633'er lira, 4 bilenler bin 840'ar lira, 3 bilenler 122'şer lira, 2 bilenler ise 12'şer lira alacak.



                    1.2 MİLYON DEVRETTİ
                    5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 238 bin lira devretti. 5 bilenler 3 bin 807'şer, 4+1 bilenler 391'er, 4 bilenler 39'ar, 3+1 bilenler 23'er, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

                    A'VUKUAT'
                    İstanbul'da avukat Z. A, Maltepe Cezaevi'nde bir hükümlüye uyuşturucu götürürken yakalandı. Gözaltına alındı. Savunmasında, "Tehdit edildim" ifadesini kullandı. 500 bin lira kefaletle serbest kaldı.

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                    ÖSYM Başkanlığına Bayram Ali Ersoy atandı
                    Haberler Yaşam ABD’deki kariyerini sonlandıran Dr. Ece Aynur Onur, köyünde çiftçiliğe başladı
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