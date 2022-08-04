ABD’deki kariyerini sonlandıran Dr. Ece Aynur Onur, köyünde çiftçiliğe başladı

ABD'de savaş uzmanlığı yapan Türk kızı, mesleğini bıraktı. Türkiye'ye dönüp tarıma başladı... 39 yaşındaki Dr. Ece Aynur Onur, 2006'da ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne başladı. 2 yıl sonra Fulbright Bursu'nu kazanarak ABD Indiana Üniversitesi'nde askeri antropoloji alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. 2019'da, dedesinin vefatı için geldiği Türkiye'de ise hayatını değiştirecek bir karar aldı. 9 yıllık ABD macerasını ve kariyerini sonlandırıp dedesinden miras kalan topraklarda susuz tarıma başladı. Lavanta, ada çayı, kekik, biberiye ve papatya yetiştirmeyi başardı. Elinde çapayla ürünleri ekim ve hasada hazırlayan Onur, 25 kadının da istihdamını sağladı. 3 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen Dr. Onur, "Herkesten çok büyük destek alıyorum. Üniversitedeki hocalarım çok takdir ediyor. 3 yıldır kırsalda yaşayan biri olarak, kırsalda gerçekten özgürlük var ve burada nefes aldığınızı hissediyorsunuz" ifadesini kullandı.