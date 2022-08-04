ABD’deki kariyerini sonlandıran Dr. Ece Aynur Onur, köyünde çiftçiliğe başladı

ABD'de savaş uzmanlığı yapan Türk kızı, mesleğini bıraktı. Türkiye'ye dönüp tarıma başladı... 39 yaşındaki Dr. Ece Aynur Onur, 2006'da ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne başladı. 2 yıl sonra Fulbright Bursu'nu kazanarak ABD Indiana Üniversitesi'nde askeri antropoloji alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. 2019'da, dedesinin vefatı için geldiği Türkiye'de ise hayatını değiştirecek bir karar aldı. 9 yıllık ABD macerasını ve kariyerini sonlandırıp dedesinden miras kalan topraklarda susuz tarıma başladı. Lavanta, ada çayı, kekik, biberiye ve papatya yetiştirmeyi başardı. Elinde çapayla ürünleri ekim ve hasada hazırlayan Onur, 25 kadının da istihdamını sağladı. 3 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen Dr. Onur, "Herkesten çok büyük destek alıyorum. Üniversitedeki hocalarım çok takdir ediyor. 3 yıldır kırsalda yaşayan biri olarak, kırsalda gerçekten özgürlük var ve burada nefes aldığınızı hissediyorsunuz" ifadesini kullandı.
ARCHIE YAŞASIN
İngiltere'de yaşayan 12 yaşındaki Archie Battersbee, 7 Nisan'da evinde fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı. O günden beri komada olan genç için doktorlar, "Hayata dönmesi imkansız" açıklaması yaptı. Mahkeme de yaşam destek tedavisini sonlandırma kararı aldı. Talihsiz çocuğun dün solunum cihazının kapatılacağı açıklandı. Ancak dünya ayaklandı. Herkes, Archie'nin yaşaması için hastaneye çağrı yaptı. Gelen tepkiler üzerine Archie'ye 24 saat daha tanındı. Archie'nin annesi Hollie Dance ise oğlunun Türkiye'de tedavi edilmesini istediğini açıkladı. "Onu İngiltere dışına taşımak için seçenekler düşünüyorum. Türkiye'de Archie'yi iyileştirmek için çabalayacaklarına eminim. Yardım bekliyorum" ifadesini kullandı.
HIZLA İYİLEŞİYOR
Bursa'da C.M.A (9), çöp evden kurtarıldı. Bakımsızlıktan 17 kiloya kadar düştüğü için hastaneye yatırıldı. Şimdiye kadar 2 kilo 100 gram aldığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Kan değerleri böbrek, kalp çok iyi. Yürüyor. 2 kilo 100 gram kilo aldı. Keyfi yerinde, çok mutlu oldum" açıklaması yaptı.