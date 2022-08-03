Madde bağımlısı, annesi ve kız kardeşinin yaşadığı evi kundakladı

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin yangın çıkararak kaçtığı evde bulunan annesi ile kız kardeşi, son anda kurtarıldı.
EVİ ATEŞE VERDİ
Saat 12.00 sıralarında Zeybek Mahallesi 2397/1 Sokak'ta bulunan bir evde, annesi Ç.A. ve kız kardeşi T.A. ile birlikte yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen 24 yaşındaki B.A., ailesiyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesinin ardından annesi ve kız kardeşini eve kilitleyen B.A., evi ateşe vererek olay yerinden kaçtı.
KADES ÜZERİNDEN YARDIM İSTEDİ
Oğlunun kendisi ve kızını kilitleyerek evi ateşe vermesinin ardından anne Ç.A., KADES uygulamasından yardım istedi. KADES üzerinden ihbar gelmesinin ardından polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine de olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.