Madde bağımlısı, annesi ve kız kardeşinin yaşadığı evi kundakladı

KADES ÜZERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Oğlunun kendisi ve kızını kilitleyerek evi ateşe vermesinin ardından anne Ç.A., KADES uygulamasından yardım istedi. KADES üzerinden ihbar gelmesinin ardından polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine de olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.