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    • Yaşam
    • 03.08.2022 15:04
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    • 03.08.2022 15:04
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    Madde bağımlısı, annesi ve kız kardeşinin yaşadığı evi kundakladı

    İzmir'de uyuşturucu etkisindeki 24 yaşındaki B.A., yaşadıkları tartışmanın ardından anne ve kız kardeşini kilitlediği evi kundakladı. Madde bağımlısı şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, annesi ve kız kardeşi KADES üzerinden yaptıkları ihbarın ardından yaralanmadan kurtarıldı.

    Annesi ve kız kardeşini kilitlediği evi ateşe verdi

    İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin yangın çıkararak kaçtığı evde bulunan annesi ile kız kardeşi, son anda kurtarıldı.

    EVİ ATEŞE VERDİ
    Saat 12.00 sıralarında Zeybek Mahallesi 2397/1 Sokak'ta bulunan bir evde, annesi Ç.A. ve kız kardeşi T.A. ile birlikte yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen 24 yaşındaki B.A., ailesiyle tartıştı.

    Tartışmanın büyümesinin ardından annesi ve kız kardeşini eve kilitleyen B.A., evi ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

    KADES ÜZERİNDEN YARDIM İSTEDİ
    Oğlunun kendisi ve kızını kilitleyerek evi ateşe vermesinin ardından anne Ç.A., KADES uygulamasından yardım istedi. KADES üzerinden ihbar gelmesinin ardından polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

    Dumanları görenlerin ihbarı üzerine de olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    ŞÜPHELİ YAKALANDI
    Şüpheli tarafından eve kilitlenen anne Ç.A. ve kızı T.A., polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinden kaçan B.A. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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