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    • Yaşam
    • 03.08.2022 13:25
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    • 03.08.2022 13:25
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    Eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayata 12 gün tutunabildi

    Gaziantep'te, Ümit Dur, kendisinden ayrılmak isteyen Suriye uyruklu eşi Hamide Şeyh Müslim'in ailesiyle kaldığı evi bastı. Dur’un pompalı tüfekle vurduğu eşi Hamide Şeyh Müslim ve annesi yaralandı, engelli kardeşi ise öldü. Yaralı olarak hastanede tedavisi süren Müslim, 12 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını yitirdi.

    Talihsiz kadın 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

    Gaziantep'te ayrılmak isteyen dini nikahlı eşi tarafından vurularak ağır yaralanan Hamide Şeyh Müslim, hastanede verdiği 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı saldırıda Hamide Şeyh Müslim'in engelli kardeşi Cemil Şeyh Müslim de ölmüş, annesi Zehra Faraç ise ağır yaralanmıştı.

    UYKULARINDA KURŞUN YAĞDIRDI
    Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi'nde 22 Temmuz günü sabah saat 05.30 sıralarında, 38 yaşındaki Ümit Dur, dini nikahlı eşi Hamide Şeyh Müslim'in kardeşi ve annesiyle birlikte kaldığı evi silahla basmıştı.

    Dur, eşi Hamide Şeyh Müslim, eşinin kardeşi 23 yaşındaki Cemil Şeyh Müslim ile anneleri 65 yaşındaki Zehra Faraç'ın üzerine uyudukları esnada kurşun yağdırmıştı.

    Olay sonrası cani koca Ümit Dur kaçarken, vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarıyla eşi, eşinin kardeşi ve kayınvalidesi ağır yaralanmıştı.

    KAYINBİRADER OLAY YERİNDE ÖLDÜ
    Ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 23 yaşındaki kayınbirader Cemil Şeyh Müslim, olay günü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, ağır yaralı olan eş Hamide Şeyh Müslim ise 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde yoğun ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

    TALİHSİZ KADIN YAŞAM SAVAŞINI YİTİRDİ
    Dini nikahlı eşi tarafından, annesi ve kardeşiyle birlikte yaşadığı evi basılarak kurşun yağmuruna tutulan ve ağır yaralanan Hamide Şeyh Müslim ise 12 gündür tedavi gördüğü 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Eşi tarafından öldürülen Hamide Şeyh Müslim'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    CANİ KOCA TUTUKLANMIŞTI
    Olay sonrası kaçan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Ümit Dur ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

    Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayata 12 gün tutunabildi
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