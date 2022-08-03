İETT otobüsü minibüse çarptı: Korku dolu anlar kamerada

İBB'de yönetimin CHP'ye geçtiği dönemden bu yana; toplu taşımada meydana gelen aksamalar, arızalar ve kazalar sık sık haberlere konu oluyor. İETT otobüslerinin yanması ya da maddi hasarlı kazaya karışması vatandaşlar tarafından bile kanıksanır oldu. Bir kaza da Pendik'te meydana geldi.

İETT otobüsü, yolcu indirmek için duran minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayaktaki bir yolcu yere düştü. Korku dolu anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

YOLCU DEMİR İLE YERE DÜŞTÜ

Saat 08.00 sıralarında Pendik Çamlık Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi üzerinde seyir halindeki İETT otobüsü, aynı yönde yolcusunu indirmek üzere duran minibüse çarptı.