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    • Yaşam
    • 03.08.2022 15:37
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    • 03.08.2022 15:42
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    İETT otobüsü minibüse çarptı: Korku dolu anlar kamerada

    Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de toplu taşımada yaşanan kazalar, sıradan hale geldi. Bugün de Pendik'te seyir halindeki İETT otobüsü, aynı yönde yolcusunu indirmek için duran minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan bir yolcu yere düşerken, diğer yolcular da büyük panik yaşadı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar minibüs güvenlik kamerasına yansıdı.

    İETT otobüsünün çarptığı minibüste korku dolu anlar

    İBB'de yönetimin CHP'ye geçtiği dönemden bu yana; toplu taşımada meydana gelen aksamalar, arızalar ve kazalar sık sık haberlere konu oluyor. İETT otobüslerinin yanması ya da maddi hasarlı kazaya karışması vatandaşlar tarafından bile kanıksanır oldu. Bir kaza da Pendik'te meydana geldi.

    İETT otobüsü, yolcu indirmek için duran minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayaktaki bir yolcu yere düştü. Korku dolu anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

    YOLCU DEMİR İLE YERE DÜŞTÜ
    Saat 08.00 sıralarında Pendik Çamlık Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi üzerinde seyir halindeki İETT otobüsü, aynı yönde yolcusunu indirmek üzere duran minibüse çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle minibüste ayaktaki yolcu tutunduğu demirle birlikte yere düşerken diğer yolcular korku dolu anlar yaşadı.

    KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
    Araçlarda hasar meydana gelirken, yaşananlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde; minibüsteki kadın yolcunun araçtan indiği ardından İETT otobüsünün çarpmasıyla bir yolcunun yere düştüğü ve diğer yolcuların ise kafalarını tutarak araçtan indiği görülüyor.

        PLAKA BİR YANA CAM BİR YANA
        Kazayı gören Yaşar Aydın, "Ben sabah şuradan geliyordum. Önde minibüs arkada otobüs geliyordu. Otobüsün camı patladı tabi, minibüsün camı da patladı. Plaka bir yana cam bir yana derken bu sefer de minibüsçü bağırmaya başladı. 'Ne oluyor' dedim koştum geldim bir baktım adamlar birbirleriyle tartıştılar, polis çağırdılar" dedi.

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