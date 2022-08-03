Adıyaman’da tek katlı ev bomba gibi patladı!

Olayı büyük bir korkuyla anlatan Hanım Kıran, "Bir baktım alevler sardı etrafımı. Ellerim ve ayaklarımın üzerinde ateşler vardı. Tüp patladı. Ben çay koymak istedim, ocağı yakar yakmaz patlama oldu, artık her şey gitti. Ben küçük odadaydım" diye konuştu.