Konserde tartıştı: Evine dönerken başından vurdu

Düzce'de tartışan gençlerden biri yanında getirdiği silah ile arkadaşını kafasından vurdu. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

TABANCAYLA BAŞINA ATEŞ AÇTI

Düzce'de düzenlenen halk konserinde, Semih Ç. ile İmat D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma etrafta bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, konser bitiminde Semih Ç. evine gitmek için yola çıktı.