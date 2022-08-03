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    • Yaşam
    • 03.08.2022 08:36
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    • 03.08.2022 08:36
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    Konserde tartıştı: Evine dönerken başından vurdu

    Düzce’de düzenlenen halk konserinde, 17 yaşındaki İmat D. ile 21 yaşındaki Semih Ç. arasından bilinmiyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından evine dönen Semih Ç.’yi takip ederek tabancayla başından vuran İmat D. olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Semih Ç. tedavi altına alınırken, İmat D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Konserde tartıştılar! Sokakta kan döküldü

    Düzce'de tartışan gençlerden biri yanında getirdiği silah ile arkadaşını kafasından vurdu. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

    TABANCAYLA BAŞINA ATEŞ AÇTI
    Düzce'de düzenlenen halk konserinde, Semih Ç. ile İmat D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma etrafta bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, konser bitiminde Semih Ç. evine gitmek için yola çıktı.

    Bu sırada Semih Ç'yi takip eden İmat D., saat 00.30 sıralarında Çay Mahallesi 599 Sokak üzerinde tabancayla Semih Ç.'nin başına ateş etti.

    HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
    Semih Ç.'yi kanlar içinde yerde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Semih Ç. kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Olay yerinden kaçmaya çalışan İmat D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Konserde tartıştı: Evine dönerken başından vurdu
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