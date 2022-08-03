Konserde tartıştı: Evine dönerken başından vurdu

Düzce'de tartışan gençlerden biri yanında getirdiği silah ile arkadaşını kafasından vurdu. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı.
TABANCAYLA BAŞINA ATEŞ AÇTI
Düzce'de düzenlenen halk konserinde, Semih Ç. ile İmat D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma etrafta bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, konser bitiminde Semih Ç. evine gitmek için yola çıktı.
Bu sırada Semih Ç'yi takip eden İmat D., saat 00.30 sıralarında Çay Mahallesi 599 Sokak üzerinde tabancayla Semih Ç.'nin başına ateş etti.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Semih Ç.'yi kanlar içinde yerde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Semih Ç. kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.