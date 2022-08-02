HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı il il uyardı! Kuvvetli yağışlar geri geliyor | 3-7 Ağustos 2022

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı