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    • Güncel
    • 03.08.2022 06:37
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    • 03.08.2022 06:46
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı il il uyardı! Kuvvetli yağışlar geri geliyor | 3-7 Ağustos 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne tarafından yayınlandı. Günlük hava durumu tahmininde yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacağı açıklandı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise sağanak uyarısı yapıldı. Özellikle cumartesi ve pazar günü İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il 5 günlük güncel hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağışlar geri geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Kastamonu kıyıları, Sinop, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        BURSA °C, 32°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        EDİRNE °C, 35°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 33°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 32°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        DENİZLİ °C, 39°C
        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        KÜTAHYA °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

        MUĞLA °C, 38°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 36°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

            KONYA °C, 34°C
            Az bulutlu ve açık

            YOZGAT °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 28°C
            Parçalı bulutlu

            DÜZCE °C, 31°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU °C, 31°C
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 29°C
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 34°C
            Parçalı bulutlu

            ÇORUM °C, 32°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 29°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 32°C
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

            KARS °C, 32°C
            Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 38°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 32°C
            Az bulutlu ve açık

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 41°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 40°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 41°C
                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA °C, 41°C
                Az bulutlu ve açık

                3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

                4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE HAVA DURUMU
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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı il il uyardı! Kuvvetli yağışlar geri geliyor | 3-7 Ağustos 2022
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