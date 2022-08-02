Yanağındaki kılları aldırmak için epilasyona gitti hayatı karardı!

Uygunsuz şartlarda yapılan epilasyon, yine can yaktı! Olayın adresi İstanbul Bağcılar'dı. 33 yaşındaki aşçı Erdal Yeşilyurt, yanaklarındaki kılları aldırmak için bir arkadaşının tavsiyesiyle Bağcılar'daki güzellik merkezinin kapısını çaldı. Lazer epilasyon seanslarının 5'incisi 20 Şubat'ta yapıldı. Ancak işlem sırasında yüzünde üçüncü derece yanıklar oluşan genç adam, soluğu mahkemede aldı. Beş aydır hastanede tedavisi süren Erdal Yeşilyurt, "Yanaklarımda çok kıl vardı. Sadece o kılları aldırmak istedim. Isıyı 5 yerine 26 dereceye ayarlamış. Adam sanki suratıma kaynak yapıyor! Yüzümün yandığını fark ettim. 'Dur yandım, yeter' dedim. 5 aydır bu haldeyim. Tedavi görüyorum, iyileşiyor ama yine nüksediyor. İyileşmek istiyorum" diyerek dert yandı. Öte yandan Erdal Yeşilyurt'un gittiği güzellik merkezi ise iddiaları yalanladı. "Bize geldiğinde herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığını sorduk. Olmadığını söyledi. Şeker hastalığından haberimiz yoktu. Daha sonra bu talihsizlik yaşandı. İlk günden bugüne maddi ve manevi yapılması gereken her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" ifadesini kullandı.