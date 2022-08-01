AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Erzurum'un Tekman ilçesi olan depremle ilgili yapılan açıklamada, saat 03.37'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin 6,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
- Yaşam
- 02.08.2022 04:44
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- Son Güncelleme:
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- 02.08.2022 04:44
Son dakika: AFAD duyurdu! Erzurum'un Tekman ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: AFAD duyurdu! Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 03.37'de, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 6,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.