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    • Yaşam
    • 02.08.2022 04:44
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    • 02.08.2022 04:44
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    Son dakika: AFAD duyurdu! Erzurum'un Tekman ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Son dakika: AFAD duyurdu! Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 03.37'de, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 6,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

    Erzurum’da 4.3 büyüklüğünde deprem

    AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.



    AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Erzurum'un Tekman ilçesi olan depremle ilgili yapılan açıklamada, saat 03.37'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin 6,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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