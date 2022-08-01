İmam hatipliler 'elektrikli araçlarıyla' TEKNOFEST' yarışmasında ödül aldı

Yarışmada teknik tasarım ödülü aldıklarını aktaran Ertuğrul, "Bu ödül, aracın bütün tasarımının ve bileşenlerinin en doğru mühendislik boyutunda anlatan takıma verilen ödül. Bu, sadece bir takıma veriliyor. Bunun dışında tanıtım ve yaygınlaştırma ödülü aldık. Bu da her takıma verilmiyor. Bu, elektrikli araçları en iyi tanıtan, yaygınlaştıran, eğitimler veren takımlara verilen bir ödül. Performansta da 39 takım arasından 4. olduk." diye konuştu.