İmam hatipliler 'elektrikli araçlarıyla' TEKNOFEST' yarışmasında ödül aldı

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılan Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ürettikleri "Asel 81" isimli elektrikli araçlarıyla ödül almanın gururunu yaşıyor.
10 AYDA TASARLADILAR
Öğretmenlerinin desteğiyle bir araya gelen 13 imam hatipli öğrenciden kurulu HİSTEAM EC Elektrikli Araç Takımı, 10 ayda tasarladıkları elektrikli araçlarıyla TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından Kocaeli'de 19-24 Temmuz'da düzenlenen yarışlara katıldı.
Organizasyonda 'teknik tasarım' ile 'tanıtım ve yaygınlaştırma' ödülü kazanan öğrenciler, performans sıralamasında ise 39 takım arasından 4. oldu.
HER TAKIMA VERİLMİYOR
Projeden sorumlu öğretmen Devrim Ertuğrul, öğrencilerinin başarılı bir araç tasarladığını ve ilgiyi üzerlerine çektiklerini söyledi.